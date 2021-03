„Przekazuję propozycję utworzenia kalkulatora ilości nasadzeń zastępczych drzew. Poniższy wzór jest z Wrocławia. Jest to jasne i klarowne narzędzie (Excel), które pozwala oszacować nasadzenia zastępcze w przypadku konieczności dokonania wycinek. Ponadto warto wskazać tereny miejskie, które mogłyby być miejscem nasadzeń” - pisze w swojej interpelacji Marta Bejnar-Bejnarowicz, radna z klubu Kocham Gorzów.

Wskazany kalkulator nasadzeń wyrównujących znajdujemy na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, wraz z zarządzeniem, gdzie są przedstawione szczegółowe zasady nasadzeń drzew, w przypadku planowej wycinki.

Kalkulator jest przejrzysty i prosty w użyciu. Jak widać, wpisaliśmy kilka różnych wariantów wycinki. Duże znaczenie ma wielkość drzewa, które inwestor musi usunąć, a także miejsce, gdzie nastąpi wycinka, a potem nasadzenie. Bilans jest prawie zawsze na spory plus. Nie ma więc wątpliwości, że na dłuższą metę wszyscy na tym skorzystamy. Oczywiście wycinać drzewa trzeba zawsze z głową i tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne, jednocześnie dbając i rozwijając tereny zielone. Algorytm można dostosować do potrzeb Gorzowa.

- To nie jest tak, że inwestycje niosą za sobą jedynie wycinki drzew. Za każdym razem również obowiązek zadbania o zieleń przez inwestora, jej odtworzenia - powiedział Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. - Taki kalkulator, dostępny dla mieszkańców, to ciekawa sprawa. Źródło informacji o planowanych nasadzeniach i liczbie drzew.

Jednocześnie radna Marta Bejnar-Bejnarowicz proponuje zarządzenie w sprawie ochrony zadrzewień na placu budowy, aby w ten sposób nowa budowa w Gorzowie nie oznaczała wprost wycinki, a jednak również ochronę już często wieloletnich drzew, których nie można ot tak zastąpić.

Z przygotowanego i zaproponowanego prezydentowi miasta dokumentu: drzewa wpływają na polepszenie zdrowia i jakości życia. Na obszarach zurbanizowanych lub przemysłowych drzewa, za pomocą systemów korzennych, pobierają z gleby i dezaktywują związki metali ciężkich ze skutecznością sięgającą od 40 do 70 proc. Drzewa łagodzą działania wysokiej temperatury i wiatru oraz nawilżają powietrze, pełnią funkcje przyrodnicze jako siedliska roślin i zwierząt, również tych pożytecznych, zapylających uprawy, czy walczących ze szkodnikami.