Niepokoiło, że drużyna z Sulęcina już dawno z ligowego meczu nie wyszarpała choćby dwóch setów, czyli jednego punktu. – Nasza gra wygląda jednak dobrze, na najważniejsze mecze w sezonie będziemy gotowi – słyszeliśmy od trenera Olimpii Tomasza Kowalskiego. Jakby tymi dobrymi słowami starał się uspokajać i ładować zespół. Dawać mu wiarę, że nasze zdobycze punktowe na miarę utrzymania jeszcze w tym sezonie przyjdą.

To niemożliwe, abyśmy cokolwiek oddali siatkarzom z Jaworzna, gdzie obecnie gra gorzowski wychowanek, środkowy Maciej Polański. Pierwszy set potwierdził przewidywania. Olimpia wygrywa do 18. Już zaczęliśmy układać sobie tytuł mówiący o tym, że pierwszy ważny krok do pozostania na zapleczu PlusLigi właśnie zrobiliśmy, i spoglądaliśmy w tabelę, co zmienią te trzy punkty dla Sulęcina.