W tym sezonie dwa razy pokonaliśmy poznanianki 62:56 (na wyjeździe) i 99:67.

To powinna być znacznie łatwiejsza, ćwierćfinałowa seria do trzech zwycięstw niż z Bydgoszczą, której jeszcze chwilę temu się spodziewaliśmy. Wszystko dzięki doskonałej robocie wykonanej w dzisiejszym meczu oraz korzystnym wynikom w innych spotkaniach. Ligowa winda zawiozła gorzowskie koszykarki z piątego na trzecie miejsce w tabeli Energa Basket Ligi Kobiet.

Zespół CCC był pewny rozstawienia z drugiej pozycji, to nie jest jednak żadne usprawiedliwienie na to, co przez większość spotkania pokazał dziś w Gorzowie. Właśnie uwierzyliśmy, że jeśli z polkowiczankami zmierzymy się w półfinale (muszą najpierw ograć Politechnikę Gdańską), to naprawdę wszystko w tej serii może się wydarzyć.