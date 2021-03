1 ZDJĘCIE . (FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ)

22-letni Rafał K. w minionym tygodniu tak hucznie obchodził swoje urodziny, że naruszył nietykalność interweniujących policjantów i został zatrzymany. Gorzowski klub właśnie go zawiesił. - Nie chcemy mu łamać kariery, ale zawodnik musi też ponieść konsekwencje za to, co zrobił - powiedział Marek Grzyb, prezes Stali.