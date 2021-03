W porównaniu do 2020 r. pula środków na rozwój sportu wyczynowego zwiększyła się z 2,9 mln zł do 3,4 mln zł. Za to mamy połowę pieniędzy na promocję. Przedstawiciele klubów sportowych dzielili się z nami nieoficjalnymi informacjami, że jeśli znajdą się środki, to dodatkowy, promocyjny podział ma zostać przeprowadzony w połowie 2021 roku. Na razie jednak oficjalny komunikat jest taki: w budżecie miasta znalazł się 1 mln zł na promocję Gorzowa przez sport i z tego właśnie zostało rozdysponowane 980 tys. zł na żużlową Stal (730 tys. zł) i koszykarski AZS AJP (250 tys zł).

Ekstraligowy żużel w ubiegłym roku otrzymał łącznie na sport wyczynowy i promocję 2,48 mln zł. Oprócz tego była umowa promocyjna z Bartoszem Zmarzlikiem (na 2021 rok też ma być podpisana) na 200 tys. zł. Teraz, po znacznej podwyżce na sport wyczynowy – z 1 mln zł na 1,6 mln zł – żużlowa Stal otrzyma łącznie 2,33 mln zł. Na pewno będzie też uczestniczyć w podziale ze środków z promocji w trakcie roku, jeśli do takiego dojdzie. U koszykarek mamy obniżkę na sport wyczynowy z 800 tys. zł na 750 tys. zł, a w puli promocyjnej z pół miliona na 250 tys. zł. Tu też jest nadzieja, że znajdą się dodatkowe pieniądze z promocji. Największy skok procentowy widzimy u trzecioligowych piłkarzy Warty, choć w liczbach futbol może liczyć ledwie na 100 tys. zł oraz na zero z promocji. Jak widać, miasta nadal nie interesuje promocja Gorzowa poprzez żaden inny sport niż żużel i koszykówka kobiet. Niżej można zobaczyć, że pozostałe kluby i gorzowskie drużyny muszą pogodzić się z obniżkami. Z 320 tys. zł do 290 tys. spadły np. pieniądze na sekcje wioślarską, kajakarską i lekkoatletyczną AZS AWF, czyli te, z których będą się wywodzić gorzowscy sportowcy na igrzyska olimpijskie w Tokio. Do tego jeszcze gorzowskie kluby sportowe otrzymają pieniądze na młodzież. Ten podział został przeprowadzony w połowie lutego, a jego dokładne wyniki można znaleźć pod tym linkiem. Poniżej podział miejskich pieniędzy na sport wyczynowy w 2021 r. (bez środków na promocję) oraz kwoty jakie kluby otrzymywały z tej puli w poprzednich latach. PIENIĄDZE NA SPORT WYCZYNOWY 2021 (3 400 000 zł): STAL - 1,6 mln zł (w 2020, 2019 i 2018 r. - 1 mln zł); udział drużyny żużlowej w rozgrywkach ligowych w sezonie 2021.

AZS AJP - 750 000 zł (w 2020 r. - 800 tys. zł, w 2019 i 2018 r. - 750 tys.); udział drużyny koszykarek w rozgrywkach ekstraklasy i Pucharu Polski.

STAL - 420 000 zł (w 2020 r. - 480 tys. zł, w 2019 i 2018 r. - 400 tys.); udział drużyny piłkarzy ręcznych w rozgrywkach I ligi.

AZS AWF - 290 000 zł (w 2020 r. - 320 tys. zł, w 2019 r. - 230 tys., w 2018 r. - 205 tys.); przygotowanie zawodników sekcji kajakowej i wioślarskiej klubu sportowego AZS AWF w Gorzowie do igrzysk w Tokio, zawodów mistrzowskich rangi krajowej, udział w zawodach zawodników sekcji lekkoatletycznej.

WARTA - 100 000 zł (w 2020 r. - 0 zł, w 2019 r. - 150 tys.); udział drużyny piłkarskiej w rozgrywkach III ligi, a także w rozgrywkach Pucharu Polski.

GKS GORZOVIA - 60 000 zł (w 2020 r. - 80 tys. zł); udział w rozgrywkach ligowych szczebla centralnego w tenisie stołowym.

ALFA - 60 000 zł (w 2020 r. - 80 tys. zł); udział waterpolistów w rozgrywkach ekstraklasy i Pucharze Polski.

KLUB SZACHOWY STILON - 30 000 zł (w 2020 r. - 40 tys. zł); udział drużyny w Ekstralidze Szachowej.

I LO UKS FLOORBALL GORZÓW - 30 000 zł (w 2020 r. - 40 tys. zł); udział unihokeistów w rozgrywkach ekstraklasy.

ALKS AJP - 30 000 zł (w 2020 r. - 20 tys. zł); szkolenie w lekkiej atletyce.

G'POWER - 15 000 zł (w 2020 r. - 20 tys. zł); szkolenie seniorów w kajakarstwie.

ADMIRA - 15 000 zł (w 2020 r. - 20 tys. zł); szkolenie w kajakarstwie.

STILON - 0 zł (w 2020 r. - 0 zł, w 2019 r. - 150 tys., w 2018 r. - 200 tys.); udział drużyny piłkarskiej w rozgrywkach IV ligi, a także w rozgrywkach Pucharu Polski.