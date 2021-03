Motywem przewodnim organizatorów jest bezpieczne przeprowadzenie igrzysk. Jak wynika z zaprezentowanych zapisów, uczestnicy największej imprezy sportowej świata praktycznie przez cały czas będą zobowiązani do noszenia maseczek – poza posiłkami i czasem na sen. Kibice, którzy znajdą się na olimpijskich arenach, nie będą mogli swoich idoli dopingować śpiewem czy okrzykami.

Sportowcy i członkowie ekip nie powinni korzystać z transportu publicznego w Japonii, poza przypadkami, kiedy uzyskają na to specjalne pozwolenia.

Każdy z uczestników będzie musiał mieć zainstalowaną aplikację umożliwiającą śledzenie kontaktów, ponadto wszyscy będą zobowiązani do przedstawienia planów zajęć na najbliższe 14 dni oraz listy najbliższych kontaktów. Jednocześnie sportowcy i członkowie ekip czy sztabów szkoleniowych będą musieli pozostać w swojej „bańce”, ale bez obowiązku kwarantanny.

Wszyscy, którzy będą przejawiać objawy choroby przed wylotem do Tokio, nie będą mogli do Japonii przyjechać. Ponadto podczas kontroli granicznej będą obowiązywały ich zasady wymagające przedstawienia negatywnego testu PCR (pierwszy musi być przeprowadzony 72 godziny przed podróżą, a kolejny po dotarciu na miejsce przeznaczenia). Już na miejscu zawodnicy będą badani pod kątem koronawirusa przynajmniej raz na cztery dni.

Ponadto Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował, że będzie ściśle współpracował z narodowymi komitetami olimpijskimi w sprawie szczepionek. MKOl chce zachęcać sportowców do szczepień i pomagać im, aby otrzymali szczepionkę w swoim kraju jeszcze przed wylotem na igrzyska.

Na wszystkich obiektach będą prowadzone pomiary temperatury. Kiedy badanie wykaże dwukrotnie ponad 37,5 stopnia Celsjusza, zawodnik nie zostanie wpuszczony na stadion czy do hali, także jako kibic.

Organizatorzy MKOl zastrzegli, że łamanie opracowanych zasad będzie mogło skutkować wykluczeniem zawodników czy przedstawicieli sztabów szkoleniowych z igrzysk. W tym celu może powstać specjalna komisja dyscyplinarna.

Planowane są jeszcze co najmniej dwie aktualizacje przepisów – pierwsza ma powstać w kwietniu, a druga w czerwcu. Znajdą się w nim regulacje dotyczące wszystkich uczestników imprezy.

Wiosną zapadnie decyzja dotycząca liczby kibiców na trybunach oraz tego, czy będą wśród nich osoby z zagranicy.

Podczas sportowej imprezy czterolecia będziemy dopingować również sportowców z gorzowskich klubów, którzy mają nadzieję na nominację do reprezentacji w swoich dyscyplinach, a także na pomyślny wylot do Japonii. O swoją szansę walczą wioślarki AZS AWF Olga Michałkiewicz i Katarzyna Boruch, kajakarka AZS AWF Anna Puławska czy kanadyjkarz Wiktor Głazunow. Do seniorskiej kadry przebojem wdarła się również ostatnio, biegająca na 400 metrów Kornelia Lesiewicz.

Przeniesione o rok igrzyska w Tokio rozpoczną się 23 lipca, a zakończą 8 sierpnia 2021 r.

