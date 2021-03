Dzięki obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej możemy zmieniać rzeczywistość na co dzień, a nie tylko raz na kilka lat przez udział w wyborach. Takie inicjatywy czynią miasto bardziej otwartym na mieszkańców.

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego, ochrona ponad 200-letniego dębu, możliwość sprawdzenia, jak głosują radni, powstanie Karty Seniora - w różnych samorządach te sprawy udało się załatwić właśnie dzięki inicjatywie mieszkańców.

- Do komisji skarg, wniosków i petycji wpłynął wniosek od mieszkańca Gorzowa, aby taką inicjatywę uchwałodawczą wprowadzić również w naszym mieście - opowiadała radna Marta Bejnar-Bejnarowicz, szefowa komisji skarg, wniosków i petycji. - Wystąpiliśmy z nią jako komisja, skierowaliśmy ją do prezydenta i wspólnymi siłami opracowaliśmy taką fajną uchwałę. Mamy pełnoprawny regulamin składania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców. Chodzi o to, aby mieszkańcy mogli wnieść swój projekt uchwały. Mam nadzieję, że jak wpłynie taki projekt, to nie zostanie on z automatu wrzucony do niszczarki, tylko pochylimy się nad nim i będziemy traktowali naszych mieszkańców jako pełnoprawnych decydentów. Zgodnie z konstytucją, że o wszystkim decyduje naród.