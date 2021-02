W tym tygodniu gorzowska rada miasta pozytywnie przegłosowała pakiet uchwał i zdecydowała, że Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego będą istniały tylko do końca wakacji, a dalej połączą siły jako Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Tymczasowo z siedzibą przy ul. Pomorskiej, a później już docelowo przy Warszawskiej.

Prezydent Gorzowa ogłosił już konkurs na dyrektora CEZiB. Może nim zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który m.in. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego pod nazwą „Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu”. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej, uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat.