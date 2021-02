Gospodarze byli w 15. minucie w ataku, po bardzo dobrym początku spotkania, gdzie do genialnych interwencji bramkarza Jakuba Siedleckiego dokładali naprawdę skuteczną grę ataku. Mieli okazję doprowadzić do stanu, w którym mieliby dwa razy tyle goli, co stalowcy. Wtedy jednak ich zagrywkę odczytał Bartosz Starzyński, przechwycił piłkę i zmniejszył straty gości na 6:9.

Pierwsza połowa miała jeszcze dwa istotne momenty. W 25. minucie, jeszcze przegrywając 12:14, gorzowianie stracili Dominika Droździka, który grał w Stali do 2018 r. i wrócił teraz do naszego składu, na drugą rundę sezonu 2020/21. W dzisiejszym meczu powalił Huberta Kulińskiego, pojawiła się krew i sędziowie uznali, że za to należy się obrońcy czerwona kartka.