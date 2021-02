Najniższa jest oferta firmy Solaris Bus & Coach - prawie 2,8 mln zł. Firma MAN Trucks & Bus złożyła ofertę za ponad 2,9 mln zł, a firma Evo Bus Polska - 3,2 mln zł.

Zamawiający, czyli Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie, będzie teraz decydował, czy dołoży brakujące pieniądze i w ten sposób rozstrzygnie przetarg na dwa fabrycznie nowe, niskopodłogowe autobusy klasy maxi, o długości 11,5 - 12,5 metra, z napędem spalinowo-elektrycznym. Jeśli przetarg zostanie sfinalizowany, to nowe hybrydy obsłużą pasażerów w naszym mieście jeszcze w tym roku.

Sześć wozów hybrydowych marki MAN Lion’s City jeździ po Gorzowie od 2018 r. – Nowoczesne, a przede wszystkim ekologiczne. To pierwsze takie autobusy, ale myślę, że przy kolejnych naszych inwestycjach będziemy decydowali się właśnie na autobusy hybrydowe – mówił wtedy prezydent Jacek Wójcicki. - Można sobie wyobrazić, że przy udziale władz miasta podjęta zostanie taka decyzja, aby następnym razem kupować już tylko autobusy hybrydowe lub elektryczne. To by było naprawdę coś nowego w skali kraju – dodał Roman Maksymiak, prezes spółki MZK.