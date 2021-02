To było kwiecień 2004 roku. Na mecz gorzowianek z SMS Warszawa zabrakło biletów, kilkudziesięciu widzów oglądało pojedynek na ekranie ustawionym przed halą przy Chopina. O takim wieczorze gorzowscy kibice marzyli przez sześć lat i w końcu drużyna koszykarek, tym razem pod szyldem AZS PWSZ, wróciła do ekstraklasy. Gra tam do dzisiaj.

Katarzyna Czubak (poniżej na archiwalnym zdjęciu z tego spotkania), nasza rozgrywająca, zdobyła 5 pkt, w 27. minucie musiała opuścić boisko za pięć fauli.