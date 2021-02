5 ZDJĘĆ Piątek, 9 października 2020 r. Pierwszy finał żużlowej PGE Ekstraligi: Moje Bermudy Stal Gorzów - Fogo Unia Leszno 46:44 (FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.)





W 2021 r. kończy się żużlowej PGE Ekstralidze kontrakt telewizyjny, gdzie do podziału na kluby było w sezonie 20 mln zł. Przez cztery kolejne lata będzie to trzy razy tyle. Ekstraklasa pozostaje w Canal+ do 2025 roku włącznie.