1 ZDJĘCIE Rzeka Warta zimą (Fot. Daniel Adamski)

Aktualny poziom Warty, odnotowany dzisiaj o godz. 17.10, to 325 cm. Od wczoraj rzeka w Gorzowie podniosła się o 5 cm. Stan ostrzegawczy to 380 cm, a stan alarmowy to 440 cm.