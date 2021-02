Bydgoszczanki mają w planach spotkanie u siebie z Politechniką Gdańską oraz wyjazd do niepokonanej Arki Gdynia, a my za chwilę jedziemy do Wrocławia i na koniec podejmujemy CCC Polkowice. W przypadku jednej wygranej Basketu 25 gorzowianki zostaną rozstawione do fazy play-off z czwartego miejsca, jeśli zwyciężą w obu pojedynkach kończących sezon zasadniczy.

W pierwszej rundzie wygraliśmy u siebie z Bydgoszczą 75:68 i dziś do końca też toczyła się gra, aby choć nie dać sobie odebrać lepszego bilansu w dwumeczu. Nie udało się m.in. przez koszmarną stratę w ostatniej minucie pod własnym koszem, a także zupełnie nieefektywne próby zmniejszenia strat w końcowych sekundach, gdzie zwycięstwo Basketu 25 było już pewne.