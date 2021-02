5 ZDJĘĆ Kornelia Lesiewicz z AZS AWF Gorzów srebrną medalistką halowych mistrzostw Polski seniorów w biegu na 400 metrów (Fot. Paweł Skraba / Polski Związek Lekkiej Atletyki)





Taka znakomita wiadomość dla niespełna 18-letniej lekkoatletki AZS AWF Gorzów na 149 dni przed przełożonymi na 2021 rok igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Specjalnie podajemy tę liczbę, bo mamy nadzieję, że Kornelia Lesiewicz nie będzie się na nikogo oglądać, tylko tak jak mówi, skoro to jest jej czas, to musi go jak najlepiej wykorzystać.