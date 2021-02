Do 31 konkurencji halowych lekkoatletycznych mistrzostw Polski w Toruniu. zgłoszono ponad 500 zawodniczek i zawodników. Dwudniowe zawody były próbą generalną przed zaplanowanymi za dwa tygodnie, również na toruńskiej bieżni, halowymi mistrzostwami Europy seniorów.

Czy może tam wystartować niespełna 18-letnia lekkoatletka z Gorzowa, która od paru miesięcy pisze swoją niezwykłą historię? Zawodniczka z miasta, gdzie wyczekiwany przez dziesiątki lat stadion lekkoatletyczny dopiero powstaje.

Kornelia Lesiewicz, pod okiem Sebastiana Papugi z AZS AWF Gorzów, trenuje bieganie od czterech i pół roku. - Bardzo polubiłam 400 metrów i przy tym dystansie chciałabym zostać. Tu mamy swoją idolkę Irenę Szewińską. Możemy marzyć, że choć w części sięgniemy po jej sukcesy - mówiła gorzowianka.

„Aniołki Matusińskiego” to elitarna grupa pań, biegających 400 metrów. Lesiewicz właśnie dobija się do nich pięściami. To szalone myśleć, że już teraz im może dorównać, z drugiej jednak strony... - Skoro to jest mój czas, to muszę go jak najlepiej wykorzystać. Ciężko pracuję, a jednocześnie to, co robię, sprawia mi ogromną radość. Halowe mistrzostwa Europy seniorek? Czemu nie. Jeśli los tam mnie pokieruje, to szansie od sportowego życia nie będę się przeciwstawiać - stwierdziła Lesiewicz.

Na mistrzostwach kraju U20 było zdecydowane złoto i czas 52,97 s. Rewelacyjny rekord Polski oraz minimum na HME.

Teraz jednak przyszedł finał z seniorkami. I tu mamy przepiękne srebro dla Gorzowa! Z obłędnym czasem 52,56 s. Żadna Europejka w wieku 18 lat nigdy w hali nie biegała na 400 metrów tak szybko!

Przed gorzowianką złota Justyna Święty-Ersetic, gwiazda polskiej lekkiej atletyki, mistrzyni Europy w 2018 r., podpora biało-czerwonej sztafety. - Co tu mówić, jestem w szoku - wykrzyczała Kornelia Lesiewicz, a dalej już nieco spokojniej dodała. - Muszę to powiedzieć, że Justyna była dzisiaj takim moim zającem. Biegłam po drugim torze, ona na trzecim. Wiedziałam, że za wszelką cenę muszę się za nią utrzymać. Dzięki temu mam ten rewelacyjny, kolejny raz poprawiony rekord Polski U20. Ekspresowo uczyłam się, jak się biega 400 metrów w hali. Na drugim okrążeniu starałam się już poblokować nieco rywalki. Trener Sebastian Papuga kiedyś mówił mi, że będę biegać tak szybko. Nie wierzyłam, dzisiaj musiałam uwierzyć. To wszystko daje mi ogromną motywację do dalszej pracy.

Łukasz Żok z ALKS AJP Gorzów srebrnym medalistą halowych mistrzostw Polski seniorów w lekkiej atletyce w Toruniu. Na podium z trenerem Tomaszem Saską Fot. Facebook.com/Tomasz Saska

Srebro Łukasza Żoka z ALKS AJP Gorzów na 200 metrów

Wyniki Kornelii Lesiewicz zapierają dech i świetnie, że taka sportowa historia dzieje nam się w Gorzowie, bo przecież lekka atletyka jest królową sportu.

To jednak nie jest jedyny nasz sukces na mistrzostwach seniorskich w Toruniu. Łukasz Żok zdobył dzisiaj srebrny medal w finale na 200 metrów. - Czas 21,18 sekundy to jego świetny, nowy rekord życiowy - mówił trener Tomasz Saska. - Co mam powiedzieć, ogromne przeżycie i olbrzymia radość - dodał sam zawodnik. - Mam nadzieję, że dalej będzie coraz lepiej.

Złoty medalista Adrian Brzeziński z MKL Toruń był o 12 setnych sekund przed lekkoatletą z gorzowskiego klubu. Żok zdobył też złoto w kategorii młodzieżowej U23.

Kornelia Sura z ALKS AJP Gorzów z trenerem Tomaszem Saską Fot. Facebook.com/Tomasz Saska

Kornelia Sura czwarta w pięcioboju

Kornelia Sura z ALKS AJP Gorzów zajęła czwartą pozycję w pięcioboju lekkoatletycznym. Początkowo gorzowska zawodniczka była klasyfikowana na piątym miejscu, ale po ostatniej konkurencji - biegu na 800 metrów - z powodu przekroczenia toru dyskwalifikacja dosięgła liderkę Adriannę Sułek. Zamiast złota, Sułek przypadła dopiero szósta pozycja, a Sura wskoczyła na miejscu tuż za podium. Do brązowego medalu zabrakło jej dość sporo - 193 pkt.

Lekkoatletka z AZS AJP w kończącym rywalizację biegu na 800 metrów była druga. Wcześniej m.in. biła rekord życiowy w biegu na 60 metrów przez płotki.