Po sześciu porażkach sulęcinian z rzędu i obsunięciu się najmocniejszej drużyny siatkarskiej w województwie lubuskim na 12. miejsce, ostatnie bezpieczne, zaczęliśmy mocno spoglądać na to, co się dzieje za nami. Z utrzymania na zapleczu PlusLigi ciągle nie rezygnują Krispol Września (zbliżył się do Olimpii na jedno „oczko”) oraz BAS Białystok (w sobotę pokonał 3:1 czwartego w tabeli Norwida w Częstochowie)

– W sporcie niespodzianki się zdarzają. Z liderem gramy u siebie i chcemy powalczyć, pokazać się z jak najlepszej strony – mówił Tomasz Kowalski, trener sulęcinian. – Przede wszystkim jednak mamy sporo czasu, aby pieczołowicie przygotować się do kluczowych starć z Jaworznem i Wrześnią.

Gospodarze oszczędzili na najważniejsze mecze swojego podstawowego atakującego Grzegorza Turka, który ma problemy ze zdrowiem. Lider z Lublina też przyjechał w sobotę do Sulęcina jedynie w dziesiątkę, wciąż jednak z tymi zawodnikami, którzy wywindowali Politechnikę na czołowe miejsce.

Pierwszy set dla Olimpii! I to dość pewnie, bo 25:20. To naprawdę był bardzo poprawny występ naszych siatkarzy, którzy gdzie się dało, psuli krew faworytowi. W każdej partii obie drużyny zdobyły minimum 20 punktów. Od drugiego seta goście weszli na poziom, który nie z łatwością, ale pozwolił im ograć naszą ekipę. Szczęście i choć jeden duży punkt były naprawdę blisko. Ostatecznie się nie udało, ale niech to będzie dobra wróżba, że decydujące o utrzymaniu punkty trafią na konto Olimpii już za chwilę.

Kapitan gospodarzy, przyjmujący Maciej Kordysz zdobył 15 punktów, w sobotę podstawowy atakujący Bogdan Jurant – 14 punktów, drugi z przyjmujących, niespełna 24-letni Mateusz Paszkowski – 13 punktów, a środkowy Łukasz Zimoń – 11 punktów.

Wszystko, co mamy, rzucamy w obronie I ligi dla Sulęcina 3 i 6 marca. Wtedy zespół Olimpii najpierw podejmie zamykające tabelę Jaworzno, które do tej pory zebrało zaledwie pięć punktów i już straciło szasnę na utrzymanie, a potem pojedzie na starcie z Krispolem we Wrześni.

OLIMPIA SULĘCIN – LUK POLITECHNIKA LUBLIN 1:3



SETY: 25:20, 21:25, 22:25, 21:25.



OLIMPIA: Kordysz, Siwczyk, Jurant, Paszkowski, Zimoń, Maluchnik, Sas (libero) oraz Trojański, Tomczak, Wójcik.

WYNIKI 23. KOLEJKI

OLIMPIA SULĘCIN – LUK Politechnika Lublin 1:3, KPS Siedlce – Mickiewicz Kluczbork 3:1, Norwid Częstochowa – BAS Białystok 1:3, AZS AGH Kraków – Avia Świdnik 1:3, Lechia Tomaszów Maz. – MCKiS Jaworzno 3:0, BBTS Bielsko-Biała i Krispol Września 3:0, Zaksa Strzelce Opolskie – Visła Bydgoszcz 1:3.

1. LUK Politechnika Lublin 23 59 62:16

2. Visła Bydgoszcz 22 56 64:23

2. BBTS Bielsko-Biała 22 55 59:23

4. Norwid Częstochowa 23 44 52:38

5. KPS Siedlce 22 42 49:34

6. Gwardia Wrocław 22 39 46:35

7. Avia Świdnik 22 36 43:40

8. Mickiewicz Kluczbork 22 34 45:43

9. Lechia Tomaszów Maz. 22 25 40:51

10. AZS AGH Kraków 23 25 38:53

11. Zaksa Strzelce Opolskie 22 23 32:49

12. OLIMPIA SULĘCIN 22 21 29:49

13. Krispol Września 22 20 29:54

14. BAS Białystok 23 17 29:61

15. MCKiS Jaworzno 22 5 16:64

Po fazie zasadniczej drużyny z miejsc od pierwszego do ósmego zagrają w play-off o mistrzostwo Tauron 1. Ligi. Pierwszy lub drugi zespół w klasyfikacji końcowej, jeśli spełni wymogi licencyjne, zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2021/2022. Ekipy z miejsc od dziewiątego do 12. po sezonie zasadniczym kończą rozgrywki. Drużyny z miejsc od 13. do 15. kończą rywalizację i tracą uprawnienia do udziału w rozgrywkach Tauron 1. Ligi w sezonie 2021/2022.