Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Dąbrowskiego w Gorzowie jest w opłakanym stanie. Tu nie wystarczą jedynie doraźne remonty. Trzeba zrobić całość, kompleksowo, aby budynek z 1899 r. odzyskał dawny blask, a przede wszystkim nie zagrażał bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli. Zabytkowy budynek wymaga prac konstrukcyjnych, gdyż położenie w pobliżu Kłodawki, a także niewłaściwe odwodnienie spowodowały poważne spękania murów.

Sprawą modernizacji SP nr 1 i tragicznych warunków, w jakich funkcjonuje ta szkoła, miasto energiczniej zajęło się po akcji obywatelskiej mieszkańców. Powstało m.in. Stowarzyszenie „Jedyna Taka” działające na rzecz szkoły.

Remont ma przywrócić pierwotny wygląd zabytkowego budynku, odtworzone zostaną oryginalne okna, odrestaurowane drzwi, ceglane mury zostaną wyczyszczone, wymienione zostaną też instalacje sanitarne, elektryczne. Wymieniony zostanie dach nad salą gimnastyczną i łącznikiem. Budynek zostanie poddany termomodernizacji. Wreszcie ok. 500 uczniów z „jedynki” doczeka się większego komfortu, lepszych warunków do nauki.

Piątek, 19 lutego 2021 r. Gorzowska Szkoła Podstawowa nr 1 jeszcze przed długo wyczekiwanym, generalnym remontem FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

- Te wszystkie przewidziane prace były konsultowane z konserwatorem zabytków - mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. - Zmieni się także teren wokół szkoły. Po zakończeniu inwestycji uczniowie będą mogli korzystać z placu zabaw zamontowanego na bezpiecznej, piaskowej nawierzchni. Przy szkole stanie sześć stalowych stelaży, przeznaczonych pod wystawę o historii szkoły.

Wstępnie projekt otrzymał 6,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, ale przy korzystnym kursie euro kwota wsparcia wzrosła do ponad 7,5 mln zł.

Miasto na prace w SP 1 zarezerwowało ok. 11,5 mln zł, z tego na termomodernizację, czyli ocieplenie budynków, 5,2 mln zł, a na remonty - 6,2 mln zł.

Do przetargu zgłosiło się pięć firm. Najtańszą ofertę - ok. 8,8 mln zł - złożyła firma BLR z Gorzowa. Czy miasto wybierze właśnie tego wykonawcę, przekonamy się już wkrótce, po ocenie całej procedury przetargowej i wszystkich ofert. Taka ilość chętnych powoduje jednak, że generalny remont „jedynki” na pewno wkrótce się rozpocznie.

Pozostałe oferty, zgłoszone do przetargu to: UB Szałata z Poznania - ok. 13,6 mln zł, konsorcjum firm Budo-Montaż/Rajbud Development z Gorzowa i Poznania - ok. 12,8 mln zł, Pak-Bud z Gorzowa - ok. 11,3 mln zł, konsorcjum firm GP Inwest/Gobud z Gorzowa - ok. 9,8 mln zł.

Wszelkie prace remontowe miałyby się zakończyć jeszcze w tym roku, do 15 listopada.

