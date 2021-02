To był 26 kwietnia 2019 r. Gdynianki przegrały ze Ślęzą we Wrocławiu mecz play-off o trzecie miejsce 57:74. Od tego czasu nikt w Energa Basket Lidze Kobiet z Arką nie wygrał. Aktualne mistrzynie Polski wygrały decydujące spotkanie ze Ślęzą, w sezonie 2019/20 były niepokonane w 21 meczach, a w obecnych rozgrywkach wygrały wszystkie 16 pojedynków. Nad morzem jeszcze raz w historii polskiej kobiecej koszykówki powstał bardzo silny zespół dominatorek na krajowym podwórku.

Osiem fauli w pierwszej kwarcie, do tego 10 strat zawodniczek Arki – to był ten piasek w gdyńskich trybach. I kwarta wygrana przez gorzowianki 19:16. Widzieliśmy jednak, że ten stan nie może trwać wiecznie, bo drużyna gości co mecz gra fajny, nowoczesny basket, ma wiele wszechstronnych koszykarek, które w miarę rozwoju spotkania korzystają ze swoich atutów na obwodzie czy pod koszami.

W środę z jednej strony zawodniczki Arki dały 11 trójek na poprawnym procencie (11/33), a z drugiej wygrały zbiórkę i zremisowały 36:36 walkę w „pomalowanym”, gdzie Gorzów w obecnym składzie musi rywalki zdominować, aby sięgnąć po sukces w meczu. Spotkanie rozstrzygnęła seria Gdyni 15:4 na początku trzeciej kwarty.

W czwartej kwarcie na boisku pojawiła się Agnieszka Szott-Hejmej, która trafiła dwie trójki i w ten sposób w profesjonalnym sezonie nr 25 osiągnęła granicę 5 tys. pkt. To jest „last dance”, ostatnie rozgrywki gorzowskiej wychowanki, z dościgniętym jeszcze jednym rekordem. Gratulujemy i dziękujemy, „Pysia”, za te wszystkie piękne lata!

W najbliższą sobotę, 20 lutego, gorzowskie koszykarki ponownie grają u siebie. O godz. 18 podejmą zespół z Poznania.

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW – VBW ARKA GDYNIA 70:90



KWARTY: 19:16, 18:24, 13:26, 20:24.



POLSKASTREFAINWESTYCJI: Walker-Kimbrough 16, Gustafson 15, Green 15, Christowa 10, Dźwigalska 2 oraz Szott-Hejmej 6 (2x3), Owczarzak 3, Matkowska 2, Kaczmarczyk 1.



ARKA: Kunek 17 (3x3), Slamova 16 (2), Miskiniene 15, Kastanek 11 (3), Spanou 9 (1) oraz Rembiszewska 12 (2), Greinacher 6, Morawiec 2, Podgórna 2.

WYNIKI ZALEGŁYCH MECZÓW EBLK



POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW – VBW Arka Gdynia 70:90, Pszczółka AZS UMCS Lublin – Basket 25 Bydgoszcz 67:56.

1. VBW Arka Gdynia 16 32 1473:1038

2. CCC Polkowice 17 32 1468:1085

3. Pszczółka AZS UMCS Lublin 17 29 1344:1233

4. POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA 16 27 1320:1162

5. Basket 25 Bydgoszcz 16 27 1221:1123

6. Enea AZS Poznań 17 25 1216:1248

7. Politechnika Gdańska 17 25 1306:1312

8. Zagłębie Sosnowiec 18 23 1451:1510

9. Ślęza Wrocław 17 21 1257:1271

10. Energa Toruń 18 21 979:1574

11. GTK Gdynia 17 17 997:1476

Po zakończeniu sezonu zasadniczego osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o mistrzostwo Polski. Zespoły z miejsc 9.–11. kończą rozgrywki. Ekipa z 11. pozycji traci prawo gry w EBLK w sezonie 2021/22.