Radni województwa przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego z perspektywą do 2030 roku. Strategia zawiera listę blisko 50 kluczowych inwestycji i przedsięwzięć. Wśród nich jest budowa Parku Technologii Kosmicznych i nowoczesnej spalarni śmieci, rozpoczęcie eksploatacji złóż miedzi, stworzenie lubuskiego systemu innowacyjnych start-upów i centrum patentowego, utrzymanie programów stypendialnych dla młodzieży i studentów.

- Chęć usytuowania spalarni na terenie naszego województwa wykazywało wiele gmin i miast z regionu - mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego urzędu miasta. - Gorzów został wzięty pod uwagę, bo miał najlepiej przygotowany projekt, również z powodów zadbania o środowisko. Na dzisiaj na razie jest to zapis w dokumentach strategicznych województwa, a perspektywa powstania takiej nowoczesnej instalacji to kwestia kilku lat.

Koszt nowoczesnej, niskoemisyjnej spalarni, która jednocześnie wytwarza energię elektryczną i cieplną, to minimum pół miliarda złotych. Taka inwestycja z pewnością otrzyma duże wsparcie z funduszy unijnych. Spalarnia, która ma nie być uciążliwa dla mieszkańców, obsługiwałaby całe woj. lubuskie, a naturalnym miejscem jej powstania są okolice wysypiska śmieci w Chróściku. Za przykład jest podawana spalarnia w Wiedniu usytuowana w centrum miasta. Ta gorzowska ma być jeszcze bardziej nowoczesna.

- Warto się o nią starać, bo jest to korzystne z wielu powodów. Usuwamy uciążliwe śmieci i jednocześnie odzyskujemy energię na potrzeby mieszkańców Gorzowa i okolic - dodał Ciepiela. - Dzięki temu będziemy mieli mniejsze koszty utrzymania. Śmieci będziemy produkować zawsze, ale chodzi o to, żeby nie rosły hałdy, żeby śmieci nie wyrzucano do okolicznych lasów czy rzek. Zamienimy złą energię śmieci na dobrą energię elektryczną i cieplną. To zdecydowanie leży w naszym interesie.

Przygotowanie dokumentacji powinno zająć około dwóch lat, a spalarnia mogłaby powstać za cztery lata.