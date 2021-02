Wcześniej była w Gorzowie „Tania działka budowlana”, a teraz teraz jest „Działka za pół ceny”, czyli... też tania. To miejski projekt wspierający jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe. - W ten sposób zachęcamy do osiedlania się w naszym mieście poprzez zakup działki budowlanej na preferencyjnych warunkach - mówił prezydent Jacek Wójcicki.

Zakup takiej działki obwarowany jest pewnymi obowiązkami. Nabywca będzie musiał zagospodarować ją w określonych terminach: rozpocząć budowę do dwóch lat po przetargu oraz wybudować budynek mieszkalny, zameldować się i zamieszkać w terminie czterech lat od dnia nabycia. Za niedotrzymanie tych terminów przewidziane będą kary umowne, naliczane za każdy kolejny rok zwłoki. Za sprzedaż działki przed upływem pięciu lat od jej nabycia przewidziano również karę umowną w wysokości ceny wywoławczej ustalonej w przetargu.

W najbliższy czwartek o godz. 10 w siedzibie urzędu miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 odbędzie się przetarg na sprzedaż siedmiu działek przy ul. Ludowej. To działki na gorzowskim Zieleńcu, usytuowane między drogą ekspresową S3, ul. Sulęcińską oraz południową granicą miasta.

- W tym miejscu mamy 37 działek oferowanych w ramach programu „Działka za pół ceny”, z czego 15 zostało już sprzedanych - poinformowała Stanisława Sztuka, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta.

Proponowane w najbliższym przetargu działki mają po ok. 11 i 12 arów. Ceny wywoławcze zaczynają się od 22,2 tys. zł i są uzależnione od powierzchni.

Wszystkie są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudową budynkiem wolno stojącym do dwóch kondygnacji. Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do sieci energetycznej i wodociągowej, za to aktualnie nie da się tam przyłączyć sieci kanalizacji sanitarnej, co wiąże się z koniecznością budowy zbiornika na ścieki. Przy ul. Ludowej jest też sieć gazowa, ale obecnie ma ograniczoną przepustowość. Będzie się można do niej podłączyć po rozbudowie, która jest planowana w latach 2021-2023.