- Jedziemy na te zawody trochę treningowo. Oczywiście, aby wygrywać, ale nastawiamy się na następny weekend i start na mistrzostwach Polski seniorów, gdzie czeka Kornelię już ostra walka z Aniołkami Matusińskiego - zapowiadał Sebastian Papuga, trener AZS AWF Gorzów. - To będą moje pierwsze okrążenia w hali na 400 metrów, trzymajcie kciuki, abym zbiegła w odpowiednim miejscu - dodała nasza zawodniczka. Kornelia 18 lat skończy w połowie sierpnia. W hali 400 m biega się na dwa okrążenia. Pierwsze po swoich torach, a na drugim zawodniczki zbiegają do wewnętrznej.

Na rozpoznanie był bieg eliminacyjny na toruńskiej bieżni. Lesiewicz, która wcześniej w hali biegała na 300 metrów, zdecydowanie wygrała z czasem 55,74 s.

Niedzielny finał w kategorii U20, czyli juniorek, to wielki popis gorzowianki. Potwierdzenie, że dzięki regularnej pracy i z odrobiną sportowego szczęścia, oby dopisującym zdrowiem, może dojść naprawdę daleko.

- Jeszcze tylko przez 10 minut będę rekordzistką Polski wśród juniorek - przewidywała Anna Kiełbasińska, która w 2009 r. uzyskała czas 54,16 s. Była już rekordzistka obserwowała dzisiejszy bieg Kornelii Lesiewicz z Aleksandrem Matusińskim, trenerem elitarnej grupy pań, biegających na 400 metrów. Ładnie komentujący dziś mistrzostwa w Toruniu stwierdził, że gorzowianka nie puka do tej grupy, a dobija się do niej pięściami. Do złota dodała świetny wynik 52,97 s.

- Nowy diament na dworze królowej sportu - komentował Marek Plawgo, medalista mistrzostw świata w biegu na 400 m przez płotki i sztafety 4x400 m. - Kornelia Lesiewicz na 400 metrów bije o ponad sekundę rekord Polski juniorek. I z miejsca została liderką sezonu europejskich juniorek i polskich seniorek. A wśród tych drugich przecież o prymat nie łatwo. Gratulacje!

Lesiewicz ma w tym roku najlepszy wynik w hali w Polsce bez podziału na kategorie, najlepszy wynik juniorski w Europie i trzeci na świecie.

Lekkoatletka AZS AWF Gorzów wypełniła również minimum na marcowe, halowe mistrzostwa Europy seniorów, które także odbędą się w Toruniu. Tu trzeba poczekać na ostateczne nominacje i rezultaty innych zawodniczek, walczących o miejsce w reprezentacji. Na razie Lesiewicz szykuje się na główne mistrzostwa Polski w następny weekend. W najlepszej krajowej stawce jej aktualny rekord z pewnością znów będzie zagrożony.

Magdalena Żelazna też ma kolejne złoto i idzie po swoje

Magdalena Żelazna ze złotym medalem na 3 km w chodzie, wywalczonym w halowych mistrzostw Polski w kategorii U18 Fot. Instagram, Magdalena Żelazna

Złoty medal w Toruniu wywalczyła też inna lekkoatletka AZS AWF Gorzów Magdalena Żelazna, która obroniła tytuł w chodzie na 3 km, w kategorii U18. Wygrała z olbrzymią przewagą, poprawiła swój rekord życiowy o ponad 20 sekund.

Jej trenerką jest Agnieszka Woźniak, która prowadzi także Kamila Dzidę z ALKS AJP Gorzów. 16-latek, który jednocześnie bardzo dobrze gra w szachy w barwach Stilonu, właśnie zdobył brąz w chodzie na 5 km juniorów młodszych.

Ostatni medal dla Gorzowa - srebrny - wywalczyła w pięcioboju lekkoatletycznym, w kategorii U20 Kornelia Sura z ALKS AJP, która w czterech konkurencjach pobiła rekordy życiowe.