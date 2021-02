O tej porze prawie zawsze gorzowska drużyna żużlowa wybierała się na narty w góry. Tym razem, po sugestiach m.in. kapitana Bartosza Zmarzlika, nasza ekipa ruszyła w zupełnie innym kierunku. W środku zimy, w tym roku wyjątkowo mroźnej i śnieżnej, poszuka słońca i wyższych temperatur. W najbliższym tygodniu na Teneryfie ma być ok. 20 stopni Celsjusza, żadnych opadów. - Liczę, że ten nowy impuls bardzo dobrze zadziała na wszystkich zawodników, pomoże nam zbudować więzi między nimi, tak ważne i potrzebne już w trakcie sezonu - mówił trener stalowców Stanisław Chomski.

Gorzowianie wystartowali z małym opóźnieniem, kilkanaście minut po godzinie jedenastej z lotniska w Berlinie. Teraz przelecą w pięć godzin ponad 3,6 tys. km. Na Teneryfie czeka ich intensywny tydzień.

- Zamiast nart tym razem będą rowery, oczywiście korzystając z dobrej pogody, przewidujemy też treningi motocrossowe, które zawodnicy bardzo preferują w okresie przygotowawczym, a ze względu na mróz i opady śniegu w kraju musieli zawiesić - opowiadał trener Chomski. - Po południu mamy zaplanowane zajęcia, podobne do tych z lat ubiegłych. Również te integrujące zespół, czy pracę nad mentalnością.

Fanem tego kierunku był dwukrotny mistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik. W poprzednich latach jeździł ze Stalą w góry, ale indywidualnie właśnie wybierał się zimą w ciepłe kraje. Nastawiał się na jazdę rowerem, która jest również jego wielką pasją. - Cieszę się, bo zmienimy otoczenie, a do tego w Hiszpanii jest zdecydowanie lepsza pogoda niż u nas obecnie w kraju - mówił Zmarzlik. - Na pewno spotkamy tam znakomite warunki do treningu. Z pewnością będzie to intensywny i bardzo fajny tydzień.

Ze Zmarzlikiem na rowerze w Hiszpanii nie ma zamiaru się ścigać Szymon Woźniak, bo zdaje sobie sprawę, że i tak by nie nadążył. - Też jeżdżę, ale rekreacyjnie, preferuję inny, codzienny trening - przyznał żużlowiec Stali. - Jestem takim człowiekiem, że generalnie nie narzekam na pogodę. Zimą ma być mróz, a latem może być gorąco. Obóz klubowy w miejscu, gdzie już teraz można poszukać wysokich temperatur i w sprzyjających warunkach potrenować, to jednak bardzo dobry pomysł. No i oczywiście nie mogę się już doczekać spotkania z chłopakami.

Na tor zespół Stali chciałby wyjechać w drugim tygodniu marca, ale patrząc za okno, trudno w tej chwili coś dokładnie zaplanować, choć w przyszłym tygodniu temperatury powinny znów przechylić się już zdecydowanie na plusowe.

REKLAMA

W weekend 20 i 21 marca drużyna Stali ma zaplanowane pojedynki ze Spartą Wrocław, pierwszy na wyjeździe. Z Apatorem Toruń zmierzymy się we wtorki 23 i 30 marca (pierwszy mecz w Gorzowie). W planach jest także powrót Memoriału Edwarda Jancarza, który miałby się odbyć w niedzielę, 28 marca.

PROGRAM 1. KOLEJKI ŻUŻLOWEJ PGE EKSTRALIGI 2021:

sobota, 3 kwietnia

REKLAMA

Eleven Sports Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław

Eleven Sports Motor Lublin - Eltrox Włókniarz Częstochowa

niedziela, 4 kwietnia

nSport+ Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

nSport+ eWinner Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra

PROGRAM 2. KOLEJKI:

piątek, 9 kwietnia

Eleven Sports Betard Sparta Wrocław - eWinner Apator Toruń

Eleven Sports Falubaz Zielona Góra - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

niedziela, 11 kwietnia

nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin