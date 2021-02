Ostatni, ligowy mecz w domu żółto-niebiescy rozegrali 28 listopada, pokonali wtedy Szczypiorniaka Gorzyce Wielkie 36:24. Rewanże w wyścigu o Ligę Centralną zaczęliśmy od ważnej wygranej w Poznaniu z Grunwaldem 22:20.

- Od początku na poważnie, pokażmy w Gorzowie, że potrafimy grać w piłkę ręczną - tak się mobilizowali goście przez wybiegnięciem na prezentację. W grupie B pierwszej ligi zajmują przedostatnie miejsce.

To właśnie grodkowianie rozpoczęli dzisiejsze spotkanie od prowadzenia 2:0. - Przebiegając obok ławki rezerwowych Olimpu, radziłem zawodnikom, aby po meczu natychmiast kupili jakiś los, bo choć Czarek Marciniak bronił świetnie naszej bramki, to odbite piłki za każdym razem lądowały w rękach rywali, takie mieli szczęście. Jedna z nawet trzech dobitek, w końcu wpadała do siatki - mówił kapitan Stali Mateusz Stupiński, który dwa razy trafił w 5. minucie i doprowadził do remisu 2:2.