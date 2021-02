Rok temu mieliśmy happening fotograficzny, którego celem było stworzenie największego „świecącego obrazu z ludzi”. Wcześniej na walentynki gorzowianie brali udział w grze miejskiej „Śladami wierszy miłosnych gorzowskich poetów”, po Gorzowie wędrowało także duże czerwone serce, na którym każdy mógł wypisać, za co kocha to miasto.

- To będzie kolejna szansa, by zakochać się w Gorzowie. Po raz pierwszy lub ponownie albo inaczej niż zwykle. Walentynki to tylko pretekst, bo każdy powód jest dobry, by pokazać, co czujemy do naszego miasta - zachęca Marta Liberkowska, szefowa miejskiego wydziału promocji i informacji. To organizator kolejnej akcji, razem z MCK i OSiR-em.