6 maja Szymon Woźniak skończy 28 lat. Wychowanek Polonii Bydgoszcz zadomowił się już w gorzowskiej drużynie, za chwilę zacznie z nią czwarty sezon z rzędu. Poniżej jego dotychczasowe osiągi w żółto-niebieskiej ekipie i miejsca na listach kwalifikacyjnych żużlowej PGE Ekstraligi:

O pandemicznym sezonie 2020 nasz zawodnik mówił wprost: ten rok nadawał się na film. Na początek przegraliśmy aż sześć razy z rzędu, nawet w Rybniku, a na koniec Stal pojechała w finale play-off, zdobyła srebrny medal.

Woźniak też zaczął fatalnie. Zdobywał mało punktów, aż w końcu wypadł na chwilę z gorzowskiego składu. Wrócił jednak w lepszej formie. Ścigał się tak skutecznie, że razem z Bartoszem Zmarzlikiem ścigał się dla Polski w finałach Speedway of Nations w Lublinie i sięgnął po srebro.

- Mam nadzieję, że to była pierwsza i ostatnia taka szalona historia, bo powtórki nasze głowy mogą nie wytrzymać - przyznał Woźniak. - Żaden wcześniejszy rok tyle mnie nie nauczył w kwestii sprzętu czy życia sportowca. Zapamiętam trenerowi Stanisławowi Chomskiemu to, że w najcięższych momentach mimo wszystko dawał nam niezbędny spokój, a sam tak wiele brał na klatę.

Mamy połowę lutego, za miesiąc żużlowcy chcą ponownie wyjechać na tor, a więc to, co było, jest już wyłącznie historią, teraz wszyscy są już zapatrzeni w sezon 2021. Stal Gorzów finiszuje z przygotowaniami w sposób wyjątkowy, tygodniowym obozem na Teneryfie.

- Cieszę się, bo na koniec ubiegłego roku nie było możliwości, aby polecieć do ciepłych krajów i nacieszyć się słońcem - stwierdził Woźniak. - Jestem takim człowiekiem, że generalnie nie narzekam na pogodę. Zimą ma być mróz, a latem może być gorąco. Obóz klubowy w miejscu, gdzie już teraz można poszukać wysokich temperatur i w sprzyjających warunkach potrenować, to bardzo dobry pomysł. No i oczywiście nie mogę się już doczekać spotkania z chłopakami.

Żużlowiec od początku zwracał uwagę, że skład Stali został wyjątkowo dobrze dobrany.

- Uważam, że w naszym zespole, do którego doszedł mój dobry kompan Martin Vaculik, będzie prawdziwie dobra atmosfera, a nie tylko sztucznie wykrzesana na potrzeby marketingowe - mówił Woźniak. - To już jest połowa sukcesu. Mamy fajną drużynę, która na papierze wygląda naprawdę nieźle, ale i tak wszystko rozstrzygnie się na torze. Nowy sezon? Zawsze na pierwszym miejscu jest zdrowie i to, aby sezon przejechać cało i zdrowo. Jeżeli chodzi o sportowe aspekty, to chcę być solidną podporą Stali Gorzów. Poprzedniego roku już nie pamiętam. Skupiam się na tym, aby w 2021 r. wejść z dużo lepszymi wynikami, w dobrej formie i z dobrym nastawieniem.

PROGRAM 1. KOLEJKI ŻUŻLOWEJ PGE EKSTRALIGI 2021:

sobota, 3 kwietnia

Eleven Sports Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław

Eleven Sports Motor Lublin - Eltrox Włókniarz Częstochowa

niedziela, 4 kwietnia

nSport+ Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

nSport+ eWinner Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra

PROGRAM 2. KOLEJKI:

piątek, 9 kwietnia

Eleven Sports Betard Sparta Wrocław - eWinner Apator Toruń

Eleven Sports Falubaz Zielona Góra - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

niedziela, 11 kwietnia

nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin

nSport+ Eltrox Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno