Na nieodwołalnie ostatni, 25. sezon w koszykarskiej karierze, Agnieszka Szott-Hejmej wróciła do Gorzowa. Tu rozegrała mecz nr 500 w ekstraklasie, ściga jeszcze granicę 5 tysięcy zdobytych punktów. Na koniec kariery przeżyła też niedawno piękną przygodę z koszykówką 3x3. Zagrała w tworzącej się reprezentacji, wygrała z nią parę meczów i tę odmianę basketu gorąco wszystkim poleca.

- Trochę żałuję, iż zaczęłam w tę odmianę koszykówki grać tak późno - mówiła Szott-Hejmej. - Bardzo mi ona odpowiada, podoba mi się i polecam wszystkim młodym zawodniczkom, aby kiedy mają wakacje, brały udział w turniejach, grały, trenowały, gdyż bardzo rozwija ona umiejętności. Niedługo będę miała 39 lat, a jeszcze chciałabym się tyle nauczyć. Niestety jednak na pewne rzeczy jest już zdecydowanie za późno. Szkoda, że koszykówka nie poszła tak do przodu, jak byłam młoda, tylko etapami. Czasami śmieję się, że przeszłam wszystkie trzy etapy w koszykówce kobiet. Było to od etapu bezkontaktowego, przez etap pośredni, gdzie można było już lekko fizycznie grać, do teraźniejszego, gdzie fizyczność jest już na porządku dziennym.