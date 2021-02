5 ZDJĘĆ Suzuki Puchar Polski. Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin - PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. 80:88 Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin - PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. 88 (Fot. Krzysztof Mazur / AGENCJA GAZETA)





Kobiece drużyny koszykarskie tym razem o Puchar Polski powalczą od 5 do 7 marca w Gdyni Arenie, gdzie głównego trofeum będą bronić gospodynie, które w 2020 r. nie miały sobie równych w pucharze, a w lidze wygrały już 35 razy z rzędu. To one staną na drodze gorzowianek w półfinale, jeśli w ćwierćfinale ogramy AZS UMCS Lublin.