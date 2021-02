- Prezydent Wójcicki co roku chętnie włącza się w przygotowania do finału WOŚP oraz wystawia osobisty fant. W poprzednich latach były to m.in. przejażdżka po poligonie samochodem terenowym, śniadanie na dachu budynku dawnej „Przemysłówki” czy wspólne przygotowanie i pieczenie sernika u zwycięzcy licytacji - wyliczała Marta Liberkowska z wydziału promocji miasta.

Na 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy fantem od prezydenta jest wspólna przejażdżka rowerowa po Gorzowie. Licytacja kończy się w czwartek, 11 lutego, o godz. 8.58.