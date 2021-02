Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) podtrzymał do poniedziałkowego wieczora ostrzeżenie przez zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Są one spowodowane wiatrem o średniej prędkości 30-40 km na godz. lub porywami wiatru o prędkości do 60 km godz. Łącznie spadnie także do 12 cm śniegu.

Opady śniegu, już nie tak intensywne, przewidywane są w kolejne dni. Przede wszystkim jednak utrzyma się mróz, w nocy kilkunastostopniowy. W tej chwili dłuższe prognozy pogody wskazują utrzymujące się minusowe temperatury przynajmniej do niedzieli, 21 lutego. Dawno w Gorzowie i okolicach nie mieliśmy tak mroźnej i białej zimy.