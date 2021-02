Drużyny z czwartej ligi idą innym tokiem przygotowań jak piłkarze z wyższych lig. Muszą stosować się do obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. - Świadomie umówiliśmy się też na mniejszą liczbę sparingów, bo uważam, że gdy zawodnicy pracują, dodatkowe granie w środku tygodnia nic nie daje - stwierdził trener stilonowców Krzysztof Kaczmarczyk.

Niebiesko-biali mają już za sobą spotkanie z liderem gorzowskiej klasy okręgowej Budowlanymi Murzynowo, których ograli 2:1. Gole strzelali Bartosz Żak i Marcel Snowyda, obaj z rocznika 2002.

Tym razem poprzeczka z wymaganiami poszła znaczniej wyżej, bo do Gorzowa zjechał jeden z dwóch lubuskich trzecioligowców. Lechia Zielona Góra w trzeciej grupie jest na szóstym miejscu. Wygrała 2:1 po trafieniach Mariusza Kaczmarczyka i testowanego napastnika z Japonii Kosei Iwao (jesienią grał w Ilance Rzepin w czwartej lidze). Gola dla Stilonu zdobył Jakub Kaniewski.

W naszej drużynie zobaczyliśmy m.in. potężnego, ciemnoskórego napastnika. To gracz z ukraińskim paszportem, naprawdę niezłej klasy. Z zespołem był też Japończyk, który po niedzieli rozpocznie treningi ze stilonowcami. Wkrótce przekonamy się, na jakie zmiany w składzie przed rundą wiosenną zdecydują się gorzowianie.

Sobota, 6 lutego 2021 r. Sparing piłkarski na bocznym boisku przy ul. Olimpijskiej: Stilon Prosupport Gorzów (czwarta liga) - Lechia Zielona Góra (trzecia liga) 1:2 FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

- Zagraliśmy niezły mecz, graliśmy z zespołem z Zielonej Góry jak równy z równym, choć gole straciliśmy po naszych błędach - powiedział trener Kaczmarczyk. - Granie z wyższą ligą zawsze popłaca, dużo z takich meczów można wyciągnąć. Proszę pamiętać, że nie jesteśmy jeszcze nawet w połowie przygotowań. Nie powiem, czy jacyś nowi zawodnicy do nas przyjdą. Jak nie, to też nie będę robił z tego tragedii, bo uważam, że ten zespół ma duży potencjał. Potrzeba tylko czasu i cierpliwości. Mamy dużo młodzieżowców, to chłopcy z akademii i ze szkoły. Czemu mam na nich nie stawiać? Widać, że ci chłopcy dobrze funkcjonowali na tle trzecioligowca, ale jeszcze trochę wody musi upłynąć, żeby zagrali gdzieś wyżej i utrzymali się na dobrym poziomie.

W przyszły weekend gramy z Wartą Międzychód, a w środę, 17 lutego, towarzysko stilonowcy zmierzą się z trzecioligową Wartą Gorzów.

Zmagania czwartoligowców w woj. lubuskim wracają 6 marca. Na początek rundy rewanżowej zespół Stilonu zagra u siebie z Ilanką Rzepin.

TABELA LUBUSKIEJ CZWARTEJ LIGI PO RUNDZIE JESIENNEJ:

1. Carina Gubin 18 43 56:18

2. Dąb Sława Przybyszów 18 40 52:29

3. Ilanka Rzepin 18 39 53:25

4. Czarni Browar Witnica 18 34 31:23

5. STILON PROSUPPORT GORZÓW 18 33 33:12

6. Polonia Słubice 18 33 33:22

7. Odra Nietków 18 31 38:28

8. Spójnia Ośno Lubuskie 18 26 29:28

9. Korona Kożuchów 18 25 31:25

10. Arka Nowa Sól 18 24 31:30

11. Piast Iłowa 18 22 34:35

12. Lechia II Zielona Góra 18 22 37:35

13. Meprozet Stare Kurowo 18 20 21:37

14 ZAP Syrena Zbąszynek 18 19 25:37

15. Pogoń Świebodzin 18 18 23:31

16. Czarni Żagań 18 17 26:31

17. Tęcza Krosno Odrzańskie 18 12 16:57

18. Pogoń Skwierzyna 18 11 17:50

19. Stal Sulęcin 18 6 15:48

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.