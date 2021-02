Visła Bydgoszcz to spadkowicz z PlusLigi, który wkrótce znów chciałby gościć w hali Łuczniczka najlepsze siatkarskie zespoły w Polsce.

Na razie bydgoszczanie mierzą się choćby z Olimpią Sulęcin i w 22. kolejce musieli się nieźle napocić, aby odprawić naszego beniaminka w trzech setach.

Bardzo żal pierwszej partii, którą dobrze zaczęliśmy. W końcówce byliśmy blisko, aby odskoczyć na 22:20. Rosyjski atakujący gospodarzy Jewgienij Karpiński skończył jednak trudną akcję po skosie, a za chwilę rywale strasznie pomieszali nam szyki mocnymi, punktowymi zagrywkami. Asy posyłali Karpiński oraz czeski przyjmujący Jan Galabov.

Międzynarodowe siatkarskie towarzystwo dobrze spisało się po bydgoskiej stronie również w drugim secie, gdzie nasz zespół przegrywał już 12:17, a jednak doprowadził do emocjonującej końcówki, gdzie jednak nie mieliśmy żadnego setbola. Trzecia partia była już zupełnie pod kontrolą trzeciej ekipy ligi.

Dla Olimpii atakujący Grzegorz Turek zdobył 15 pkt, a nasi przyjmujący Szymon Trojański i Maciej Kordysz odpowiednio po 6 i 5 pkt. Mieliśmy też debiut młodego środkowego Patryka Cichosza-Dzygi, który w trzecim secie wszedł na zagrywkę. Serwował dwa razy, nie pomylił się, a po pierwszym wprowadzeniu piłki do gry goście zdobyli punkt.

Teraz przed siatkarzami Olimpii chwila oddechu od ligi. W sobotę, 20 lutego, nasz zespół zmierzy się w swojej hali z liderem rozgrywek z Lublina. A dalej pojedynki wagi ciężkiej w kontekście walki o utrzymanie, o których wspominał trener Kowalski. W Sulęcinie z MCKiS Jaworzno i z Krispolem we Wrześni.

VISŁA BYDGOSZCZ - OLIMPIA SULĘCIN 3:0

SETY: 26:24, 26:24, 25:19.

OLIMPIA: Siwczyk, Turek, Trojański, Zimoń, Tomczak, Kordysz, Sas (libero) oraz Wójcik, Jurant, Maluchnik, Paszkowski, Cichosz-Dzyga, Sawerwain (libero).

WYNIKI Z 22. KOLEJKI:

Visła Bydgoszcz - OLIMPIA SULĘCIN 3:0, Mickiewicz Kluczbork - Krispol Września 3:2, MCKiS Jaworzno - BBTS Bielsko-Biała 0:3, Gwardia Wrocław - LUK Politechnika Lublin 0:3, BAS Białystok - AZS AGH Kraków 1:3, KPS Siedlce - Norwid Częstochowa 3:2.

1. LUK Politechnika Lublin 21 53 56:15

2. BBTS Bielsko-Biała 20 51 54:20

3. Visła Bydgoszcz 20 50 58:21

4. Norwid Częstochowa 21 41 48:34

5. KPS Siedlce 21 39 46:33

6. Gwardia Wrocław 21 36 43:35

7. Avia Świdnik 20 33 39:36

8. Mickiewicz Kluczbork 20 32 41:38

9. AZS AGH Kraków 21 25 36:47

10. Zaksa Strzelce Opolskie 20 23 31:43

11. Lechia Tomaszów Maz. 20 22 36:48

12. OLIMPIA SULĘCIN 21 21 28:46

13. Krispol Września 20 17 26:50

14. BAS Białystok 22 14 26:60

15. MCKiS Jaworzno 20 5 16:58

Po fazie zasadniczej drużyny z miejsc od 1. do 8. zagrają w play-off o mistrzostwo Tauron 1. Ligi. Pierwszy lub drugi zespół w klasyfikacji końcowej, jeśli spełni wymogi licencyjne, zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2021/2022. Ekipy z miejsc od 9. do 12. po sezonie zasadniczym kończą rozgrywki. Drużyny z miejsc od 13. do 15. kończą rywalizację i tracą uprawnienia do udziału w rozgrywkach Tauron 1. Ligi w sezonie 2021/2022.