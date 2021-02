Pandemiczny 2020 rok w gorzowskim sporcie zostanie zapamiętany jako ten, gdzie udało się rozstrzygnąć przetargi na dwie strategiczne inwestycje, na które czekaliśmy przez wiele lat: nowoczesny stadion lekkoatletyczny, spełniający wymogi nawet europejskich, mistrzowskich imprez w kategoriach młodzieżowych oraz halę widowiskowo-sportową.

Umowa na budowę kompleksu sportowego między ul. Krasińskiego, al. ks. Witolda Andrzejewskiego i ul. kard. Stefana Wyszyńskiego została podpisana w grudniu. Wcześniej radni zgodzili się dołożyć do najniższej oferty złożonej w przetargu 4,5 mln zł, aby inwestycja mogła ruszyć z miejsca. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska treningowego ma kosztować prawie 18 mln zł, a termin oddania do użytku to marzec 2022 r.

Rozpoczęły się już prace w tym miejscu, gdzie będzie główny, nowoczesny obiekt dla lekkoatletów. Tam, gdzie jeszcze rok temu grali piłkarze Warty Gorzów, a jesienią trenowali, nie ma już śladu po boisku, z trybun zostały też zdemontowane krzesełka.

Jak widać na poniższym zdjęciu, na boisku treningowym, które delikatnie mówiąc, nie było najwyższych lotów, ale z konieczności służyło gorzowskim sportowcom przez wiele poprzednich lat, na razie jeszcze nic się nie dzieje.

Sobota, 6 lutego 2021 r. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gorzowie. Inwestycja ma być skończona na wiosnę 2022 r. FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Za to na ostatniej sesji rady miasta, radna Grażyna Wojciechowska postanowiła upomnieć się o ostateczny kształt boiska treningowego. - Czy to prawda, że w części treningowej będzie tylko 120 metrów bieżni tartanowej? Na nowoczesny stadion dla lekkoatletów czekałam całe swoje życie i uważam, że nie powinniśmy godzić się na taką prowizorkę - powiedziała.

- W taki sposób tworzy się tego typu kompleksy, w części treningowej tartan jest tylko na prostej. Drugie pełne okrążenie podniosłoby koszty o kilka milionów. Gorzowski stadion i część treningowa będą spełniały wszelkie standardy imprez mistrzowskich, również międzynarodowych - wyjaśnił Piotr Guszpit, dyrektor wydziału sportu.

Dokładania dodatkowych 2 mln zł nie widzi sensu prezydent miasta Jacek Wójcicki: - Będzie piękna, nowoczesna, ośmiotorowa bieżnia na głównej płycie, która spełni wszelkie potrzeby - powiedział.

Co będzie na stadionie?

Tam, gdzie przez lata mieliśmy boisko, z którego korzystali piłkarze nożni, ma zostać zbudowana ośmiotorowa bieżnia lekkoatletyczna. Będzie także rów z wodą do biegów z przeszkodami, dwukierunkowa dwuścieżkowa skocznia do skoku w dal i trójskoku, taka sama skocznia jednościeżkowa i dwie skocznie do skoku wzwyż. Stadion ma być też wyposażony w dwie dwukierunkowe skocznie do skoku o tyczce. Wewnątrz bieżni będą dwie rzutnie do rzutów oszczepem, dwie do pchnięcia kulą, a także rzutnia do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką.

Przebudowane zostaną trybuny, a na boiskach (będą z naturalnej trawy) zainstalowany zostanie systemem zraszania i drenaż.

Natomiast obecne boisko piłkarsko-lekkoatletyczne ze 120-metrową bieżnią tartanową na prostej, również z rzutniami i skoczniami będzie służyło do rozgrzewki zawodników.

