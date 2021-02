Jeden lekarz dla wielu ratowników. To pilotażowy System Wspomagania Ratownictwa Medycznego. Zarząd woj. lubuskiego przekazuje na ten projekt 983 100 zł.

- To bardzo ważny projekt, prestiżowy. Poprawi bezpieczeństwo medyczne pacjentów, ale i pracę zespołów ratowników medycznych. Lekarza nie będzie w karetce, u pacjenta, ale będzie miał obraz tak, jakby był na miejscu. Będzie mógł pomóc ratownikom podjąć decyzję - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, podczas piątkowej konferencji prasowej w Gorzowie.

Inicjatorem pomysłu jest Andrzej Szmit, dyrektor gorzowskiego pogotowia i wieloletni konsultant wojewódzki w dziedzinie ratownictwa medycznego.

- Bardzo rzadko bywa tak, że przy dobrych pomysłach jest wsparcie finansowe. Za to dziękuję – mówił Szmit. - Na szczęście nie będzie to tak, że system zastąpi lekarza. Lekarz dostanie do ręki narzędzia cyfrowe. Województwo lubuskie już dawno zweryfikowało sytuację, uruchamiając w kierunek lekarski. Niestety, mamy najmniejszą ilość lekarzy w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, największą ilość lekarzy emerytów i mamy największą ilość emerytów, którzy nie kontynuują swojej działalności. Trzeba z bólem przyjąć do wiadomości, że zespoły ratownictwa w dużej mierze pozostaną bez lekarza. Pandemia też to pokazała. Lekarze będą raczej w jednostkach szpitalnych. Trzeba zatem zrobić tak, by jeden starczał na więcej.

Wsparcie dla akademii na rozwój kierunku pielęgniarstwo. Powstaje też ratownictwo

Kierunek pielęgniarstwo został uruchomiony na gorzowskiej AJP w 2020 r. Wówczas uczelnia otrzymała 1 mln zł dotacji z budżetu województwa. W tegorocznym budżecie to kwota 800 tys. zł.

- Jesteśmy świadomi deficytów w zawodach medycznych, w tym także w zawodzie pielęgniarskim - mówiła marszałek Polak. - Skutecznie pracujemy nad tym w regionie, żeby ten deficyt zlikwidować, a przynajmniej zminimalizować. Obecnie na pielęgniarstwie studiują w Gorzowie 42 osoby. W kolejnym naborze planuje się przyjąć kolejnych 50 osób. Więc kierunek będzie się rozwijał.

Samorządowa dotacja to duże wsparcie dla gorzowskiej akademii. - Kierunki medyczne są obciążone bardzo mocno wydatkami finansowymi, więc na pewno będziemy prosić o jeszcze, bo ku naszemu zaskoczeniu, kierunek pielęgniarstwo spotkał się z wielkim zainteresowaniem środowiska. Przyjęliśmy 15 osób więcej niż zakładaliśmy - opowiadała prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor uczelni. - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, planujemy także złożyć wniosek na kierunek ratownictwo. Dzięki pomocy zarządu województwa wyposażyliśmy podstawowe pracownie, teraz będziemy to rozszerzać. Dla tego kierunku powstanie także symulator karetki, w której studenci będą praktykować swoje zadania.

200 tys. zł wsparcia dla Filharmonii Gorzowskiej

- Filharmonię wspieramy od 2017 roku. Tym razem podwoiliśmy dotychczasową kwotę wsparcia. Połowa z 200 tys. zł dotacji będzie przeznaczona na współfinansowanie Festiwalu Muzyki Współczesnej, a 100 tys. na pomoc przy organizacji innych przedsięwzięć artystycznych - wyliczała Elżbieta Polak. - Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji we wszystkich instytucjach kultury w związku z pandemią. Wiemy, jak dużym zastrzykiem dla budżetów placówek były wpływy z biletów. Chcemy pokazać, że samorząd województwa wsłuchuje się w zgłaszane potrzeby i jest partnerem dla jednostek kulturalnych.