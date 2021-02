Na koniec 2020 roku sulęcinianie odnieśli cenne zwycięstwo z Mickiewiczem Kluczbork, już w styczniu przywieźli 3:0 ze Strzelec Opolskich. Liczyliśmy, że może tak się rozpędzą, aż zahaczą o pierwszą ósemkę i fazę play-off.

Trener Tomasz Kowalski wiedział jednak, co mówi, licząc przede wszystkim liczbę punktów do utrzymania. Do upragnionych 30 oczek cały czas sporo brakuje, a ostatnio to punktowanie idzie nam jak po grudzie. Miesiąc temu przegraliśmy u siebie z AZS AGH Kraków 2:3 i wtedy ostatni raz dopisaliśmy do swojego dorobku 1 pkt. Dalej były wygrane tylko pojedyncze sety. Tak jak dzisiaj.