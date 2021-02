MOF powstał w 2013 r. przed wejściem nowej unijnej perspektywy finansowej. Chodziło również o to, aby realizowane z unijnych pieniędzy programy sprzyjały integracji i budowaniu powiązań między gminami regionu. Wtedy do MOF weszły oprócz Gorzowa sąsiadujące z miastem bezpośrednio gminy Santok, Bogdaniec, Deszczno i Kłodawa. W kolejnych latach do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa przystąpiły gminy Lubiszyn oraz Strzelce Krajeńskie.

Teraz do MOF dołącza Skwierzyna. List intencyjny w tej sprawie podpisali w środę w gorzowskim urzędzie miasta włodarze ośmiu północnych gmin naszego województwa.