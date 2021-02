Na portalach ogłoszeniowych różne osoby wystawiały drobne przedmioty na sprzedaż. Ceny zaczynały się od kilku złotych.

- Kontakt ze sprzedającymi nawiązywali chętni do zakupu - opowiadał podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. - Twierdzili, że mają szybki sposób na zakończenie transakcji, proponowali płatności udostępniane rzekomo przez portal ogłoszeniowy. W wysyłanych wiadomościach był odnośnik, który prowadził sprzedającego do spreparowanej strony. Kupujący twierdził, że należy podać tam informacje o karcie płatniczej, które pozwolą przelać pieniądze. Sprzedający, prawdopodobnie nie znając zasad takich transakcji, nie zdawali sobie sprawy z tego, że dają dostęp do swoich finansów. W rezultacie zamiast otrzymać kilkadziesiąt złotych, tracili z kont oszczędności.