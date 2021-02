Po losowaniu kwalifikacji do kobiecego Eurobasketu 2021, gdy Polki trafiły na Brytyjki i Białorusinki, trudno było zakładać jakiekolwiek zwycięstwo. Dziś nasza drużyna wyprowadziła nas z błędu.

- Młode polskie zawodniczki zasługują na to, by pokazać swoje umiejętności, szczególnie w kontekście kolejnych kwalifikacji. Co potrafią i jak mogą pomóc drużynie narodowej - mówił trener naszego zespołu Maros Kovacik. Wiemy, że papier przyjmie wszystko. Najważniejsze, że w możliwość stworzenia od podstaw czegoś fajnego uwierzyły też nasze koszykarki.