W kwalifikacjach kobiecego Eurobasketu 2021, które od 17 czerwca mają być rozgrywane w Hiszpanii i Francji, Polki trafiły do trudnej, trzyzespołowej grupy. Do tej pory przegrały oba spotkania z Wielką Brytanią 63:75 oraz 49:77.

Pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w kwalifikacjach. Nadal zaplanowane są wszystkie pojedynki, ale od listopada 2020 r. mecze odbywają się w jednym miejscu, w „bańkach”, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Poszczególne drużyny przechodzą też kilka razy badania na koronawirusa.

Wstępnie z Białorusią nasze koszykarki miały zagrać jeden z meczów w czasie listopadowej „bańki” w Stambule. Przylot przeciwniczek do Turcji został jednak odwołany, ze względu na dużą liczbę pozytywnych wyników testów w kierunku COVID-19. Z tego samego powodu w Polsce został pierwszy trener biało-czerwonych Maros Kovacik, a zespół poprowadził Karol Kowalewski, w naszym kraju szkoleniowiec CCC Polkowice.

Reprezentacja Polski koszykarek w czasie kwalifikacji do kobiecego Eurobasketu 2021 Fot. Facebook.com/Kosz Kadra, www.yukaphoto.com.pl

W ten sposób, w najbliższą środę i sobotę, rozgrywamy dwa pojedynki z Białorusinkami, w „bańce” w Rydze. W czwartek Białoruś zmierzy się jeszcze z Brytyjkami.

REKLAMA

Na Łotwie będą rozgrywane mecze grup F oraz I. W tej drugiej rywalizują gospodynie, Niemki i Chorwatki. Spotkania w naszej grupie będą startowały we wczesnych godzinach popołudniowych.

Trener Kovacik zabrał do Rygi 13 koszykarek, także niespełna 32-letnią Agnieszkę Kaczmarczyk z gorzowskiej drużyny, która jest jedną z najbardziej doświadczonych zawodniczek w tej ekipie.

- Tuż po tym, jak podpisałem kontrakt z Polskim Związkiem Koszykówki, podjęliśmy decyzję, że czas, by nastąpiło odmłodzenie w drużynie narodowej - mówił szkoleniowiec naszej koszykarskiej kobiecej kadry. - Młode polskie zawodniczki zasługują na to, by pokazać swoje umiejętności, szczególnie w kontekście kolejnych kwalifikacji. Co potrafią i jak mogą pomóc drużynie narodowej. Nie miałem okazji zobaczyć ich na letnim zgrupowaniu, gdyż sytuacja związana z pandemią koronawirusa nam to uniemożliwiła. Teraz powróciliśmy do realizacji tych planów i na liście powołań znalazło się kilka nowych nazwisk. Oczywiście nasza sytuacja obecnie jest bardzo trudna, przegraliśmy już dwa pierwsze mecze. Białoruś to jedna z najlepszych drużyn w Europie, z wieloma doświadczonymi zawodniczkami w składzie. Zdajemy sobie sprawę, że czekają nas trudne mecze, ale nie zamierzamy się poddać. Chciałbym, żeby nasze mecze w Rydze opierały się na agresywnej obronie i zdecydowanie szybszej grze w ataku, niż to było dotychczas. Zaczynamy od zera i mamy 50 procent szans w każdym z meczów, więc wszystko przed nami.

REKLAMA

Mecze Polek z Białorusinkami można oglądać w serwisie YouTube - FIBA The Basketball Channel.

Koszykówka. W Toruniu innego rozstrzygnięcia być nie mogło, gorzowianki rzucają 112 pkt

POZOSTAŁE MECZE W GRUPIE F:

3 lutego, godz. 13 Białoruś - Polska,

4 lutego, godz. 12.30 Białoruś - Wielka Brytania,

6 lutego, godz. 12.30 Polska - Białoruś.

AKTUALNA TABELA GRUPY F:

1. Wielka Brytania 3 5 211:202

2. Białoruś 1 2 90:59

3. POLSKA 2 2 112:152

Do turnieju finałowego awans uzyskają zwycięzcy dziewięciu grup oraz pięć najlepszych drużyn z drugich miejsc.