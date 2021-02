- To prawda, że to był weekend nieco treningowy, również z zaplanowanymi minutami dla naszych juniorów - powiedział Maciej Helman, trener gorzowskiego zespołu. - Chcieliśmy, aby otrzaskali się na seniorskim poziomie, bo to pomaga w rozwoju. Zwycięstwa cieszą, w grze zawsze można coś znaleźć. Gra się też tak jak przeciwnik pozwala czy wymaga.

Akademię Unihokeja Politechniki Łódzkiej pokonaliśmy 13:3, a Olimpię Osowa Gdańsk 12:4. Zainkasowaliśmy sześć dużych punktów. To oznacza, że nasza drużyna już na pewno, po sezonie zasadniczym, nie zostanie wypchnięta poza najlepszą czwórkę. W trzecim sezonie w seniorskiej elicie, pierwszy raz Floorball Gorzów wystąpi w fazie play-off, zagra o medale.