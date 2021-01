Do 29. Finału WOŚP także gorzowianie przygotowywali się od dłuższego czasu.

Wczoraj do ok. 400 wolontariuszy trafiły identyfikatory i puszki. Wyjątkowe, bo z datą 10 stycznia. Wtedy miała wstępnie zagrać Orkiestra, ale pandemia koronawirusa jeszcze raz pomieszała szyki. W innej rzeczywistości, stosując się do obostrzeń, ale z przyputem, czerwone serduszka rozlały się po Gorzowie w ostatni dzień stycznia.

W Gorzowie grają dwa sztaby - przy Klubie u Szefa oraz przy Szkole Podstawowej nr 2. Orkiestrowe granie wspierają również wolontariusze z „gastronomika”, I liceum, harcerze z SP 20 i młodzież z Kłodawy. Ci wolontariusze są powiązani z Klubem u Szefa.