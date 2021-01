Trzeci od końca zespół Tauron 1. Ligi w grudniu w Sulęcinie nie ugrał żadnego seta. W styczniu potrafił jednak urwać po jednej partii mocnym ekipom z Wrocławia czy Bielska-Białej. W meczu z Olimpią dał sygnał, że do końca będzie bił się o utrzymanie.

Nasi siatkarze tym razem najlepiej zagrali w trzecim secie, gdzie odskoczyli na 21:18. Stracili jeszcze tę przewagę, ale ostatecznie, po ataku środkowego Dawida Siwczyka, wygrali 25:22. Niestety jeden set to za mało, aby wracać w daleką podróż do domu z choćby jednym dużym punktem.

Dziewięciu graczy Olimpii zaczynało w tym spotkaniu przynajmniej jednego seta w wyjściowej szóstce. Poszukiwania optymalnego składu przez trenera Tomasza Kowalskiego były więc intensywne. Po odejściu do PlusLigi przyjmującego Macieja Naliwajki tym razem na jego pozycji zaczynał mecz 19-latek Szymon Trojański.

19 pkt dla gości zdobył kapitan Maciej Kordysz, atakujący Grzegorz Turek - 12 pkt, a wspomniany wyżej Siwczyk - 10 pkt.

- Uważam, że tym razem zjadły nas nerwy - przyznał szkoleniowiec z Sulęcina. - Koniecznie chcieliśmy tych bardzo ważnych punktów, przeciwnik był w naszym zasięgu, ale się nie udało. Trzeba natychmiast wyrzucić to z głowy, bo za chwilę mamy kolejny mecz, w swojej hali.

Następny mecz ligowy sulęcinianie rozegrają już w najbliższą środę, 3 lutego. Podejmą Avię Świdnik, z którą w pierwszej rundzie przegrali 0:3.

BAS BIAŁYSTOK - OLIMPIA SULĘCIN 3:1

SETY: 25:22, 25:20, 22:25, 25:20.

OLIMPIA: Zimoń, Maluchnik, Kordysz, Siwczyk, Turek, Trojański, Sas (libero) oraz Paszkowski, Tomczak, Wójcik, Jurant.

WYNIKI Z 20. KOLEJKI:

BAS Białystok - OLIMPIA SULĘCIN 3:1, Mickiewicz Kluczbork - MCKiS Jaworzno 3:1, LUK Politechnika Lublin - BBTS Bielsko-Biała 3:0, Visła Bydgoszcz - Lechia Tomaszów Maz. 3:2, Avia Świdnik - Gwardia Wrocław 3:1, KPS Siedlce - Zaksa Strzelce Opolskie 3:0, Norwid Częstochowa - AZS AGH Kraków 3:1.

LUK Politechnika Lublin 19 49 51:12 BBTS Bielsko-Biała 19 48 51:20 Visła Bydgoszcz 18 44 52:21 Norwid Częstochowa 19 38 43:29 Gwardia Wrocław 19 36 43:29 KPS Siedlce 19 34 40:30 Avia Świdnik 19 30 36:35 Mickiewicz Kluczbork 18 29 36:33 AZS AGH Kraków 19 22 32:43 OLIMPIA SULĘCIN 19 21 27:40 Lechia Tomaszów Maz. 19 20 33:46 Zaksa Strzelce Opolskie 19 20 28:42 BAS Białystok 20 14 24:54 Krispol Września 18 13 21:46 MCKiS Jaworzno 18 5 15:52

Po fazie zasadniczej drużyny z miejsc od 1. do 8. zagrają w play-off o mistrzostwo Tauron 1. Ligi. Pierwszy lub drugi zespół w klasyfikacji końcowej, jeśli spełni wymogi licencyjne, zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2021/2022. Ekipy z miejsc od 9. do 12. po sezonie zasadniczym kończą rozgrywki. Drużyny z miejsc od 13. do 15. kończą rywalizację i tracą uprawnienia do udziału w rozgrywkach Tauron 1. Ligi w sezonie 2021/2022.