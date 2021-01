- Uwzględniając coraz mniejszą chęć funkcjonowania lekarzy w zespołach ratownictwa medycznego, postanowiliśmy stworzyć system wsparcia ratowników - powiedział Andrzej Szmit, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie. - Lekarz koordynujący będzie wspierał prace nawet 15 zespołów tylko w składzie ratowniczym. Są bowiem pewne uprawnienia przypisane lekarzowi, ale które może on scedować lub wydać decyzję. Aby to zrobić, lekarz potrzebuje informacji. Potrzebny jest obraz, zapis z urządzeń, pulsoksymetrii, EKG, poziomów wykładników krytycznych. Doszliśmy do wniosku, że możemy coś swojego zrobić, aby ratownicy czuli się bezpiecznie.

Projekt będzie realizowany z firmą Hertz. System będzie obejmował: budowę stanowiska lekarza koordynującego zespoły ratownictwa medycznego w Gorzowie, do wsparcia sześciu karetek (serwer systemu stacjonarnego z oprogramowaniem zarządzającym pracą systemu, konsola operatorska, moduł łączności satelitarnej),

budowę systemu dla dziesięciu karetek pogotowia: serwer systemu mobilnego z oprogramowaniem, systemy łączności bezprzewodowej między ratownikami oraz transmisji obrazu wideo z kamery ratownika, moduł łączności satelitarnej,

budowę systemu łączności satelitarnej między stanowiskiem lekarza koordynującego a dziesięcioma karetkami,

zaprojektowanie i wytworzenie wszystkich niezbędnych elementów technicznych systemu. Wprowadzenie programu pozwoli na zminimalizowanie problemu kadry medycznej. Gorzowskie pogotowie będzie pierwszą jednostką zgłaszającą gotowość do wdrożenia programu. Dzięki zastosowaniu systemu poprawi się jakość świadczeń jak również zwiększy się bezpieczeństwo ratowników medycznych oraz pacjentów.