Ekipa z Bydgoszczy ma problem, bo Janessa „Chucky” Jeffery, jedna z liderek Basketu 25, niestety zerwała więzadła krzyżowe w kolanie i nie zagra już do końca sezonu. Adaptacja do nowych realiów na razie idzie ciężko, a skorzystała na tym drużyna z Poznania, która odniosła bardzo cenne, wyjazdowe zwycięstwo. AZS w końcu zagra w EBLK w fazie play-off i to wcale nie z ostatniego, premiowanego miejsca.

Pod nieobecność Jeffery liderką Basketu 25 była Shante Evans - 26 pkt i 7 zbiórek. Słabiej przede wszystkim w ataku wypadła Cierra Burdick (28 minut, 2 pkt, 11 zbiórek). Dla Poznania 20 „oczek” rzuciła Tiffany Brown, a double-double było dziełem Darii Marciniak (11 pkt, 11 zbiórek).