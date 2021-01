PGE Ekstraliga oraz wszystkie kluby polskiej elity żużlowej przystąpiły do promocji Narodowego Programu Szczepień i aktywnie wspierają działania związane ze szczepieniami na koronawirusa. Mają one na celu wdrażanie procedur bezpieczeństwa podczas rozgrywek PGE Ekstraligi w sezonie 2021. Żużlowcy mają nadzieję, że bardzo szybko na trybuny podczas meczów ligowych wrócą kibice. Rozgrywki mają wystartować 3 kwietnia.

Jak najszybciej chciałby się zaszczepić niespełna 31-letni Słowak Martin Vaculik. Ten żużlowiec podczas ostatniego okna transferowego wrócił do Stali Gorzów, występuje także w cyklu Grand Prix. Nie ukrywa swojej bliskiej znajomości z dwukrotnym mistrzem świata seniorów, gorzowianinem Bartoszem Zmarzlikiem.

- Szczepienie to poważna sprawa, więc czytam poważne publikacje ludzi, którzy naprawdę mają coś w tym temacie do powiedzenia. Nie znalazłem w tej literaturze niczego, co spowodowałoby zmianę mojego nastawienia do szczepienia przeciwko COVID-19 - powiedział Martin Vaculik, dla oficjalnej strony Stali Gorzów. - To normalna szczepionka i powikłania mogące po niej wystąpić są takie jak po każdym innym zaszczepieniu. Znam osobiście kilka osób, które się już zaszczepiły i po rozmowie z nimi uważam, że nie mam się czego obawiać. Na pewno szczepienie przyniesie ludzkości więcej benefitów niż kolejne lata z koronawirusem.

Vaculik nie ma obaw, że szczepionka została stworzona zbyt szybko. - Technologia mocno wpłynęła na przyspieszenie prac nad szczepionką - mówił żużlowiec. - Poza tym wszyscy widzieliśmy, że na cały rok świat się zatrzymał lub co najmniej zwolnił. Praca naukowców, uwaga lekarzy, była skierowana na walkę z pandemią. Myślę, że to poczucie ciężaru, jakim było wyprodukowanie szczepionki spowodowało, że już ją mamy.

Słowacki zawodnik nie słucha teorii spiskowych: - W moim kraju też się znajdą wyznawcy teorii o zmianie DNA czy wstrzykiwaniu czipów. Mnie to śmieszy. Oczywiście też uważam, że każdy powinien mieć wybór. Ja już go dokonałem i nie mogę doczekać się szczepienia - zakończył Vaculik.

PROGRAM 1. KOLEJKI ŻUŻLOWEJ PGE EKSTRALIGI 2021:

sobota, 3 kwietnia

Eleven Sports Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław

Eleven Sports Motor Lublin - Eltrox Włókniarz Częstochowa

niedziela, 4 kwietnia

nSport+ Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

nSport+ eWinner Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra

PROGRAM 2. KOLEJKI:

piątek, 9 kwietnia

Eleven Sports Betard Sparta Wrocław - eWinner Apator Toruń

Eleven Sports Falubaz Zielona Góra - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

niedziela, 11 kwietnia

nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin

nSport+ Eltrox Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno