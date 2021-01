Jedna z najważniejszych gorzowskich inwestycji ostatnich lat kosztuje prawie 104 mln zł. Cały czas możemy przypatrywać się, jak postępują prace przy ul. Warszawskiej i Teatralnej. Wiemy, że przy renowacji starej zabudowy pojawiły się problemy, a termin oddania szkoły do użytku, czyli wrzesień 2021 r., nie jest już realny. - Myślę, że opóźnienie wyniesie około pół roku - przyznał prezydent Jacek Wójcicki.

CEZiB ma powstać po połączeniu i przeniesieniu dotychczas działających szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Dodatkowo utworzone zostanie Centrum Poradnictwa Zawodowego i Informacji Zawodowej, Centrum Współpracy z Pracodawcami i Inwestorami. Powstanie nowa szkoła dla prawie tysiąca uczniów, nowoczesna, z dobrze wyposażonymi pracowniami i warsztatami. W poszpitalnym kompleksie powstanie kompleks dydaktyczno-administracyjny o łącznej powierzchni ponad 7,7 tys. m kw., w tym też nowa hala sportowa i rozległy kompleks warsztatów.

Podczas środowej sesji szkoła miała zostać powołana, ale tak się ostatecznie nie stało.

- Związki zawodowe zwróciły uwagę, że brakuje jednej z podstaw prawnych. Po poprawie wrócimy do sprawy szkoły na sesji rady miasta w lutym - tłumaczyła wiceprezydent Małgorzata Domagała.

W projektach uchwał widzimy, że na razie CEZiB będzie się mieściło przy ul. Pomorskiej, a nie Warszawskiej. Dlaczego?

- Z uwagi na to, że budynek dydaktyczny CEZiB przy Warszawskiej najprawdopodobniej nie zostanie oddany w bieżącym roku, a chcemy powołać nową szkołę, padła propozycja, aby tymczasowa siedziba znalazła się przy Pomorskiej pod adresem obecnego Centrum Kształcenia Zawodowego, które również zostanie włączone do CEZiB - mówiła wiceprezydent Gorzowa. - Wszystkie szkoły, które utworzą Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, mają przy Pomorskiej warsztaty, jest to też szkoła najbliżej usadowiona ulicy Warszawskiej.