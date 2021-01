W ostatnich latach w polskiej PGE Ekstralidze dominuje zespół Unii Leszno, który zabrał już ligowe złoto cztery razy z rzędu i również w nagrodę za drużynowe mistrzostwo Polski 11 lipca 2021 r. czwarty raz pod rząd będzie gościł najlepszych krajowych seniorów, walczących o indywidualne tytuły.

Licząc 2021 r., aż przez siedem sezonów finały indywidualnych mistrzostw Polski goszczą jedynie w Lesznie i Gorzowie (dwa razy w latach 2015 i 2017).

Z tym koniec, przynajmniej na razie, bo zmieniły się przepisy. Od 2022 r. finał IMP będzie przydzielany temu, kto wygra konkurs ofert.

Czy to dobry pomysł? Mimo wszystko nagroda za zwycięstwo w lidze była naprawdę prestiżowa. Piotr Szymański, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego, uważa jednak, że sytuacja dojrzała do zmian.

– Od jakiegoś czasu żużlowy finał indywidualnych mistrzostw Polski to wydarzenie telewizyjne, które jest dobrze realizowane. Chcemy z naszym partnerem, telewizją Canal+, czegoś więcej – powiedział Szymański. – Oczekujemy, że będzie to prawdziwe święto, więc szukamy nowych rozwiązań.

Krajowy, indywidualny szczyt, dzień po turnieju Grand Prix na Stadionie Narodowym lub po mistrzostwach Europy na Stadionie Śląskim? To byłoby możliwe do zrealizowania. Oczywiście jeśli pandemia koronawirusa zacznie ustępować i kibice wrócą na trybuny.

– To nie jest tak, że mamy uwagi organizacyjne do Leszna – dodał Szymański. – I tutaj finał IMP był oglądany jednak przez dość małą liczbę widzów na trybunach. Dlatego teraz stawiamy na konkurs ofert, w którym oczywiście będą mogły wziąć udział zainteresowane kluby żużlowe, z nadzieją, że te zawody odbędą się tam, gdzie kibice są szczególnie spragnieni takiej imprezy, gdzie będzie fajna atmosfera. Co roku mocna stawka w tym turnieju jest przecież gwarantowana.

W 2021 r. złotego medalu będzie bronił Maciej Janowski ze Sparty Wrocław. Swojego pierwszego tytułu indywidualnego mistrza Polski wciąż szuka Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów, już dwukrotny mistrz świata seniorów na żużlu, pierwszy w historii żużlowiec z naszego kraju z dwoma najcenniejszymi krążkami Grand Prix. Do tej pory w IMP Zmarzlik wywalczył trzy srebrne medale.

Najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii IMP jest Tomasz Gollob, zdobywca ośmiu złotych medali. Pięć tytułów wywalczył, niedawno zmarły, Zenon Plech, który wygrywał w barwach Stali Gorzów i Wybrzeża Gdańsk. Z wciąż aktywnych żużlowców cztery złote krążki ma Janusz Kołodziej, od 2017 r. zawodnik Unii Leszno.

OSTATNI MEDALIŚCI INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ŻUŻLU: