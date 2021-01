W pierwszej rundzie gorzowskie koszykarki wygrały w swojej hali z Energą 118:32. To było nasze najwyższe ligowe zwycięstwo w historii, choć po czymś, co nie można był nazwać poważnym meczem ekstraklasy. Rywalki przyjechały na koniec października w szóstkę. Jako trener Torunia była wpisana 20-letnia Łucja Grzenkowicz. Oprócz niej zagrały jeszcze 19-latka, trzy 17-latki i jedna 16-latka...

Obecnie Energa już znacznie pewniej zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, ma na koncie dwa zwycięstwa, które zagwarantują toruniankom utrzymanie w EBLK. To m.in. dzięki temu, że w składzie pojawiły się dwie Amerykanki oraz Austriaczka. Rolę grającej trenerki pełni 38-letnia Emilia Tłumak i wciąż daje punkty oraz zbiórki - dziś odpowiednio 5 i 6.

- Przetrwałyśmy najtrudniejszy czas, skończyłyśmy z jednostronnymi pogromami minus 50. Teraz staramy się walczyć o swoje małe cele, wycisnąć z każdego pojedynku, ile się da pozytywnego - tłumaczyła doświadczona koszykarka.

Może i mecz z gorzowiankami były nieco ciekawszy, bardziej wyrównany, gdyby mogła zagrać kontuzjowana Magdalena Ziętara.

REKLAMA

Po trzech meczach w czeskim Brnie, gdzie wygraliśmy raz, ale to wystarczyło, aby awansować do 1/8 EuroCup, dzisiaj w Toruniu nie forsowaliśmy jakiegoś wielkiego tempa, wykorzystując jak najmocniej kolosalną przewagę pod koszami. Megan Gustafson już do przerwy miała na koncie 21 pkt i 9 zbiórek. W dwie kwarty nasze zawodniczki rozdały aż 21 asyst, grając na 66-procentowej skuteczności.

Skończyło się 112:67, z serią punktową w trzeciej i czwartej kwarcie, wspomnianej wyżej Kobylińskiej. Zbiórkę wygraliśmy 46:23, Dominika Owczarzak zebrała 11 asyst, a Katarzyna Dźwigalska - 10. Lepsze rywalki zaraz po spotkaniach EuroCup nie mogły nam się trafić.

W piątek, 29 stycznia odbędą się cztery mecze 18. kolejki, w której gorzowskie koszykarki mają pauzję. Potem rozpocznie się okno reprezentacyjne.

REKLAMA

ENERGA TORUŃ - POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW 67:112

KWARTY: 17:29, 14:23, 20:33, 16:27.

ENERGA: Sagerer 17 (1x3), Burkholder 14 (1), Podkańska 12 (2), Jackson 9 (1), Tłumak 5 (1) oraz Grzenkowicz 7, Wieczyńska 3 (1), Brzezińska.

POLSKASTREFAINWESTYCJI: Gustafson 31, Christowa 19 (1), Green 13, Walker-Kimbrough 11 (1), Dźwigalska 2 oraz Kobylińska 17 (5), Kaczmarczyk 8, Szott-Hejmej 5 (1), Owczarzak 5 (1), Matkowska 1.

AKTUALNA TABELA ENERGA BASKET LIGI KOBIET:

1. CCC Polkowice 15 29 1321:925

2. VBW Arka Gdynia 14 28 1290:899

3. Pszczółka AZS UMCS Lublin 15 25 1203:1112

4. POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA 14 24 1175:1009

5. Basket 25 Bydgoszcz 13 23 1026:923

6. Enea AZS Poznań 15 22 1085:1098

7. Zagłębie Sosnowiec 16 21 1287:1326

8. Politechnika Gdańska 15 21 1122:1165

9. Ślęza Wrocław 15 19 1116:1108

10. Energa Toruń 16 18 824:1417

11. GTK Gdynia 16 16 934:1401

Po zakończeniu sezonu zasadniczego osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o mistrzostwo Polski. Zespoły z miejsc 9-11 kończą rozgrywki. Ekipa z 11. pozycji traci prawo gry w EBLK w sezonie 2021/22.