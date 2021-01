Aktualnie u żużlowców wciąż w pełni zimowe ładowanie akumulatorów. Bartosz Zmarzlik, Szymon Woźniak, Martin Vaculik i Anders Thomsen trenują indywidualnie, a grupa juniorów wraz z Rafałem Karczmarzem i młodym Duńczykiem Marcusem Birkemose, który przeniósł się do Polski, ćwiczą pod okiem klubowych trenerów - Stanisława Chomskiego i Piotra Palucha.

Nudy nie ma, a atrakcją był choćby ostatni wypad do Jakuszyc i skorzystanie ze znakomicie przygotowanych tras do biegania na nartach. Dla niektórych stalowców to było pierwsze takie doświadczenie w życiu. Spróbowanie sportu, do którego potrzeba nart i śniegu.