31-letni Naliwajko po rozegraniu 17 spotkań dla Olimpii w ten weekend był już w składzie plusligowej Stali Nysa. Cały, przegrany pojedynek z Treflem Gdańsk 0:3, spędził na ławce rezerwowych.

W Sulęcinie w składzie na KPS-u wyszedł za niego niespełna 24-letni Mateusz Paszkowski. Przyjmujący, który po awansie do pierwszej ligi przeszedł do Olimpii z Gwardii Wrocław.

- Musimy uzbierać do końca rozgrywek 30 „oczek” i uważam, że ten plan minimum jest jak najbardziej realny - powiedział nasz trener Tomasz Kowalski. - Maćkowi życzymy jak najlepiej. Rozumiemy, że propozycja z ekstraklasy to dla niego szansa. Mamy młodych przyjmujących, którzy może do tej pory nie grali zbyt wiele, ale widzę, jak solidnie prezentują się na treningach. Liczę, że sobie poradzą.